Табачнику и другому соратнику Януковича вынесли приговоры за сотрудничество с РФ

Кроме того, у них обоих конфисковано имущество более чем на 200 миллионов гривен.

На основании собранных доказательств суд признал Табачника и Ворону виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

⁠ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

⁠ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

"Судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого)", - передали в СБУ.

В настоящее время Табачник и Ворона скрываются на территории России и временно оккупированной территории Украины, где "проводят подрывную деятельность против нашего государства", добавили в спецслужбе.

Расследование по Табачнику

Эти соратники Януковича находятся на прямой связи с кадровым сотрудником 9-го управления Департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ РФ Олегом Козловым, добавили в СБУ.

"При его координации Табачник регулярно предоставлял оккупантам собственные прогнозы развития общественно-политической ситуации в Украине после начала полномасштабного вторжения РФ", - говорится в сообщении.

Табачник, в частности, по указанию интервентов консультировал гауляйтеров Сальдо и Балицкого по вопросам проведения фейковых "референдумов" во временно оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, Табачник занимался предоставлением местным коллаборантам "методической" помощи по переформатированию образовательной отрасли по "стандартам" страны-агрессора РФ.

"За сотрудничество с оккупантами экс-министра назначили "советником" Балицкого и включили в состав местной организации путинской партии "Единая Россия"", - передали в СБУ.

Дело в отношении Вороны

Расследование установило, что Ворона также был советником гауляйтера Балицкого - он, в частности, подготовил обращение к главе Кремля, в котором предлагал наградить военнослужащих РФ и коллаборантов, принимавших участие в оккупации части территории на юге Украины.

Также Ворона помогал интервентам создавать оккупационные органы РФ, в том числе формировать "штат" единомышленников. А потом стал "сенатором РФ от Запорожской области", переехал в Москву.

Отмечается, что оба изменника причастны к многочисленным фактам разграбления имущества местных аграриев и захвата их предприятий, передали в СБУ.

"В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению приговоренных к ответственности. Злоумышленники будут найдены и наказаны", - добавляют в спецслужбе.