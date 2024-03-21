Табачнику та іншому соратнику Януковича винесли вироки за співпрацю з РФ

Крім того, в них обох конфісковано майно на понад 200 мільйонів гривень.

На підставі зібраних доказів суд визнав Табачника та Ворону винними за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

⁠ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

⁠ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

"Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого)", - передали в СБУ.

Наразі Табачник та Ворона переховуються на території Росії та тимчасово окупованій території України, де "проводять підривну діяльність проти нашої держави", додали в спецслужбі.

Розслідування щодо Табачника

Зазначається, що ці соратники Януковича перебувають на прямому зв’язку з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ РФ Олегом Козловим, додали в СБУ.

"За його координації Табачник регулярно надавав окупантам власні прогнози щодо розвитку суспільно-політичної ситуації в Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ", - йдеться в повідомленні.

Табачник, зокрема, за вказівкою інтервентів консультував гауляйтерів Сальдо і Балицького з питань проведення фейкових "референдумів" у тимчасово окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.

Крім того, Табачник займався наданням місцевим колаборантам "методичної" допомоги з переформатування освітньої галузі за "стандартами" країни-агресора РФ.

"За співпрацю з окупантами екс-міністра призначили "радником" Балицького та включили до складу місцевого осередку путінської партії "Єдина Росія"", - передали в СБУ.

Справа щодо Ворони

Розслідування встановило, що Ворона також був радником гауляйтера Балицького - він зокрема підготував звернення до очільника Кремля, в якому пропонував нагородити військовослужбовців РФ та колаборантів, що брали учать в окупації частини території на півдні України.

Також Ворона допомагав інтервентам створювати окупаційні органи РФ, зокрема формувати "штат" однодумців. А згодом став "сенатором РФ від Запорізької області", переїхав до Москви.

Зазначається, що обидва зрадники причетні до численних фактів розграбування майна місцевих аграріїв та захоплення їхніх підприємств, передали в СБУ.

"Наразі тривають комплексні заходи для притягнення засуджених до відповідальності. Зловмисників буде знайдено і покарано", - додають в спецслужбі.