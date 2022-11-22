ua ru
Вт, 22 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Экс-министра образования Табачника подозревают в государственной измене: подробности

Новина українською →
Украина, Вторник 22 ноября 2022 21:15
Экс-министра образования Табачника подозревают в государственной измене: подробности Фото: Экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник (mon gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник помогал гауляйтерам оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей. За это ему было объявлено подозрение в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на подозрение, опубликованное на странице Офиса генерального прокурора.

В тексте подозрения отмечается, что 1 мая он с помощью мессенджера Telegram сконтактировал коллаборантов оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях Владимира Сальдо и Евгения Балицкого с заместителем министра здравоохранения РФ Андреем Плутиницким для организации процессов в сфере охраны у захваченных населенных. При этом действовал как представитель высших органов власти РФ.

Уже дальше Табачник переписывался с Сальдо для организации его встречи с "министром МЧС АР Крым" для решения вопроса о создании "службы по чрезвычайным ситуациям", подписании "договора" о сотрудничестве с "Управлением внутренних дел в Херсонской области" и создании службы "112". В конце июля Табачник отобрал у Сальдо и Балицкого информацию о количестве объектов инфраструктуры, учебных заведений, медицинских учреждений, избирательных участков.

"На основании этой информации Табачник подал на имя замглавы правительства РФ докладную записку о необходимости вооруженной охраны для этих объектов", - говорится в подозрении.

Также Табачник докладывал сотруднику 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ РФ о некомпетентности "руководителя Запорожской ВГА" Балицкого в вопросах создания сети аптек на оккупированной территории, ценообразовании на фармацевтическую продукцию, а также ненадлежащего хранения вакцин и инсулинов.

Следователь УСБУ в Винницкой области объявил Табачнику о подозрении в государственной измене, за что ему грозит пожизненное заключение. Табачник был министром образования и науки Украины при президенте Викторе Януковиче, однако в 2014 году покинул Украину.

Напомним, что Сальдо и еще семь коллаборантов из Херсонской области получили новые подозрения от СБУ.

Также так называемому оккупационному "губернатору" захваченной части Запорожской области Евгению Балицкому объявили подозрение в коллаборационной деятельности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Табачник Служба безопасности Украины Война в Украине
NEWS
Шмыгаль сделал важное заявление об эвакуации
Шмыгаль сделал важное заявление об эвакуации
DAILY
Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему
Юрий Дощатов, Юлия Акимова Россия гасит свет. Можно ли избежать блэкаута в Украине и удержать энергосистему