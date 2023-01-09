У экс-министра Табачника арестовали активы на более 2 млн долларов

Суд арестовал имущество бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника. Его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

СБУ отмечает, что общая сумма арестованного составляет более 2 млн долларов. Чтобы скрыть состояние, Табачник "переписал" имущество на родственников. Однако СБУ разоблачила схему, таким образом удалось наложить арест на:

полквартиры в исторической части Киева площадью 126 кв. м;

жилой дом площадью более 600 кв. м;

5 земельных участков в элитном коттеджном городке вблизи столицы общей площадью около 1 га;

банковский счет в 147 тысяч долларов.

Экс-регионал скрывается от правосудия во временно оккупированном Крыму.

Фото: суд арестовал имущество Табачника (ssu.gov.ua)

Напомним, что в ноябре прошлого года Табачнику объявили подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). СБУ установила, что экс-министр активно участвовал в организации так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Он лично консультировал местных гауляйтеров и готовил проект докладной записки на заместителя главы правительства РФ по охране "избирательных участков".

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