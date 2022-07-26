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"Спалюють села, які не підкоряються": Гайдай про жорстоку тактику Росії на Донбасі

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Луганськ, Вівторок 26 липня 2022 12:08
"Спалюють села, які не підкоряються": Гайдай про жорстоку тактику Росії на Донбасі Фото: російські війська з жорстокістю спалюють населені пункти в Луганській області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Щоб закріпитися в Луганській області російські війська з жорстокістю спалюють населені пункти, які не вони не можуть захопити.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає РБК-Україна з посиланням на Facebook облдержадміністрації.

За словами Гайдая, вчора росіяни вдарили чотирма ракетами, організували два масивних артилерійських обстріли, а також двічі застосовували міномети там, де їм вдалося дещо просунутися.

"Вся країна бачила, що окупанти залишають лише попіл як від великих міст, так і від зовсім маленьких населених пунктів. Або те, що вони зробили з Врубівкою, коли потрібно було швидше прорватися в Лисичанськ. Або з Новотошківським, де залишилося всього 10 осіб з числа місцевого населення, ще в квітні. Російській армії байдуже, що буде в селі чи місті завтра, вони калічать життя навіть тим, хто їх чекав всі ці роки", - підкреслив він.

Гайдай додав, що за минулу добу українські війська відбили три-чотири штурми з боку росіян, на п'ятому напрямку бої тривають досі.

"Вже майже місяць, як ворог підійшов майже на кордон нашого регіону, щоб його перетнути, жертвує всіма резервами і спалює села в Луганській і Донетській областях. Окупантам не потрібні люди-потрібен референдум, скількох би жителів вони не вбили і не залишили без даху над головою", - зазначив глава Луганської ОВА.

Нагадаємо, російські окупаційні війська в черговий раз обстріляли населені пункти Донецької області. В результаті загинули три мирних жителя, ще 8 отримали поранення.

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