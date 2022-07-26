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"Сжигают села, которые не подчиняются": Гайдай о жестокой тактике России на Донбассе

Новина українською →
Луганск, Вторник 26 июля 2022 12:08
"Сжигают села, которые не подчиняются": Гайдай о жестокой тактике России на Донбассе Фото: российские войска с жестокостью сжигают населенные пункты в Луганской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Чтобы закрепиться в Луганской области российские войска с жестокостью сжигают населенные пункты, которые не они не могут захватить.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook облгосадминистрации.

По словам Гайдая, вчера россияне ударили четырьмя ракетами, организовали два массивных артиллерийских обстрела, а также дважды применяли минометы там, где им удалось несколько продвинуться.

"Вся страна видела, что оккупанты оставляют лишь пепел как от крупных городов, так и от совсем маленьких населенных пунктов. Или то, что они сделали с Врубовкой, когда нужно было быстрее прорваться в Лисичанск. Или с Новотошковским, где осталось всего 10 человек из числа местного населения, еще в апреле. Российской армии безразлично, что будет в селе или городе завтра, они калечат жизнь даже тем, кто их ждал все эти годы", - подчеркнул он.

Гайдай добавил, что за минувшие сутки украинские войска отбили три-четыре штурма со стороны россиян, на пятом направлении бои продолжаются до сих пор.

"Уже почти месяц, как враг подошел почти на границу нашего региона, чтобы ее пересечь, жертвует всеми резервами и сжигает села в Луганской и Донетской областях. Оккупантам не нужны люди - нужен референдум, скольких бы жителей они ни убили и ни оставили без крова", - отметил глава Луганской ОВА.

Напомним, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате погибли три мирных жителя, еще 8 получили ранения.

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