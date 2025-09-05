СЗЧ и не только. В Киеве началась акция против более жестких наказаний для военных

Законопроект о СЗЧ

Напомним, вчера, 4 сентября, стало известно, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который фактически возвращает безальтернативную уголовную ответственность за самовольное оставление части для военных.

Документом предусматривается, что из Уголовного кодекса уберут часть 5 статьи 401. Сейчас в ней прописано, что во время военного положения человек, который впервые совершил правонарушение по статье 407 ("Самовольное оставление воинской части или места службы") или статье 408 ("Дезертирство"), может избежать уголовной ответственности, если сам обратится к следователю, прокурору или в суд с заявлением о намерении вернуться к службе.

По состоянию на сейчас за самовольное оставление части в условиях военного положения предусмотрено от 5 до 10 лет тюрьмы.

При этом за дезертирство, согласно Уголовному кодексу, военным могут назначить от 5 до 12 лет тюрьмы.

К слову, военные, которые ушли в СЗЧ, могли добровольно вернуться на службу до 30 августа.