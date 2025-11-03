Без сюрпризов по температуре, зато с дождями: каким был октябрь в Киеве

Метеорологические итоги октября

По данным объединенной гидрометеорологической станции Киев, самым холодным днем стало 22 октября, когда минимальная температура снизилась до +2 градуса. Теплее всего было 30 октября - столбики термометров поднялись до +15 градусов.

Также наибольшим теплом характеризовалась первая декада месяца, когда температура в течение нескольких дней держалась выше +10 градусов.

Метеорологи отмечают, что осадков в октябре выпало значительно больше нормы - на проспекте Науки зафиксировали 72 мм, или 157% месячной нормы.

Подытоживая, синоптики отметили: октябрь в Киеве был типичным по температуре, но существенно влажнее, чем обычно.

Среднесуточные температуры в Киеве (фото: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского/Facebook)

Добавим также, что по словам климатолога Анастасии Чигаревой, дальнейшие изменения климата приведут к увеличению интенсивности стихийных явлений, когда за день может выпасть месячная норма осадквов.

"В Украине мы уже наблюдаем такие явления. Несколько лет назад у нас был май с интенсивными осадками, которые нехарактерны для этого месяца. В прошлом году в июне в Киеве выпала несколько месячная норма осадков, в этом году тоже есть подобные случаи", - пояснила ученая.