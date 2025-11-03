Без сюрпризов по температуре, зато с дождями: каким был октябрь в Киеве

Средняя температура воздуха в столице в октябре составила +8,6 градуса, что соответствует климатической норме. А вот осадков выпало 157% месячной нормы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook.
По данным объединенной гидрометеорологической станции Киев, самым холодным днем стало 22 октября, когда минимальная температура снизилась до +2 градуса. Теплее всего было 30 октября - столбики термометров поднялись до +15 градусов.
Также наибольшим теплом характеризовалась первая декада месяца, когда температура в течение нескольких дней держалась выше +10 градусов.
Метеорологи отмечают, что осадков в октябре выпало значительно больше нормы - на проспекте Науки зафиксировали 72 мм, или 157% месячной нормы.
Подытоживая, синоптики отметили: октябрь в Киеве был типичным по температуре, но существенно влажнее, чем обычно.
Добавим также, что по словам климатолога Анастасии Чигаревой, дальнейшие изменения климата приведут к увеличению интенсивности стихийных явлений, когда за день может выпасть месячная норма осадквов.
"В Украине мы уже наблюдаем такие явления. Несколько лет назад у нас был май с интенсивными осадками, которые нехарактерны для этого месяца. В прошлом году в июне в Киеве выпала несколько месячная норма осадков, в этом году тоже есть подобные случаи", - пояснила ученая.
В Киеве 24 сентября зафиксировали начало метеорологической осени. "Старт сезона" начался на неделю позже климатической нормы.
Началом осени считается устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха ниже 15 градусов тепла. История метеорологических наблюдений позволяет фиксировать рекорды. Ранее всего метеорологическая осень в Киеве наступила 25 августа 1993 года, а позже всего она началась 15 октября в 2020 году.