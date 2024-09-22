Вернется настоящее лето. Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

Понедельник, 23 сентября

В понедельник, 23 сентября, дожди пройдут только в Крыму. На остальной территории Украины небольшая облачность, без существенных осадков.

Дневные показатели будут +21...+26 градусов. Минимально, +21 градусов, будет в Черниговской и Сумской областях, а +26 - в Одесской и в Николаевской областях.

Ночью будет холоднее всего в Сумской области +7 градусов, "жарко" ночью будет в Одесской области и в Крыму, до +16 градусов.

В Киеве переменная облачность, без осадков +23...+25 градусов, ночью +9...+11 градусов.

Погода в Украине 23 сентября (meteo.gov.ua)

Вторник, 24 сентября

Во вторник, 24 сентября, погода в Украине будет с дождями. Осадки пройдут в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и в Крыму. На остальной территории - небольшая облачность без осадков.

Днем теплее всего будет в Николаевской области, до +27 градусов. Холоднее всего - в Крыму +20...+22 градусов.

Ночью будет холоднее всего в Сумской области + 7, теплее всего - в Одесской, Донецкой областях, до +16 градусов.

В Киеве ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Дневные показатели будут в пределах +23...+25 градусов, ночью +10...+12 градусов.

Погода в Украине 24 сентября (meteo.gov.ua)

Среда, 25 сентября

В среду, 25 сентября, в Украине дожди с грозами пройдут на западе, а именно в Черновицкой, Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областях и на Закарпатье.

Днем на западе будет в пределах +18...+21 градусов, а рекордные +26 градусов ожидаются в Кировоградской области. К примеру, даже на юге будет не больше +25.

Ночью холоднее всего будет в Сумской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях, +10. При этом в Донецкой области ночью будет до +16 градусов.

В Киеве переменная облачность, днем ​​+23...+25 градусов, ночью +13...+15.

Погода в Украине 25 сентября (meteo.gov.ua)

Четверг, 26 сентября

В четверг, 26 сентября, дожди с грозами пройдут на большей части территории Украины. Облачно с прояснениями, но без осадков будет в Сумской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Луганской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской, Черкасской областях.

Днем термометры покажут +18...+25 градусов. Холоднее всего днем ​​будет на западе, а теплее всего - на юге.

Ночью температура будет колебаться в пределах +10…+16 градусов. К примеру, минимальные +10 градусов ожидаются в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

В Киеве пройдут дожди с грозами, днем ​​+23…+25 градусов, ночью +13…+15.

Погода в Украине 26 сентября (meteo.gov.ua)

Пятница, 27 сентября

В пятницу, 27 сентября, в Украине на большей части территории будет сухо и солнечно. Дожди вероятны на западе - в Ровенской, Волынской, Закарпатской, Тернопольской и Львовской областях, а также в Житомирской области.

Несмотря на осадки, в этих регионах днем будет максимально, до +25 градусов, как и в большинстве регионов. В Черновицкой и Николаевской областях будут "жаркие" +27, а в Донецкой - +26 градусов.

Ночная температура по всей старне поднимется в разы, до +15...+17 градусов, даже в западных регионах. В Киеве без осадков, днем +24...+26, ночью +13...+15.

Погода в Украине 27 сентября (meteo.gov.ua)