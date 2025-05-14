Как самостоятельно провести диагностику двигателя авто: полезные советы водителям

Современные авто должны обслуживать профессионалы, но это не значит, что водителю нельзя самому провести хотя бы предварительную диагностику собственного мотора. Журналисты РБК-Украина Авто рассказывают, как это сделать.

Потребность проверить состояние двигателя у владельца возникает не так часто - например, при выборе подержанного автомобиля при его покупке или при проблемах с мотором на своем авто. Конечно, окончательный диагноз двигателю должен поставить профессионал, но сам владелец при наличии определенных знаний вполне может провести предварительную проверку, чтобы отсеять наиболее явные и самые страшные поломки.

Заглядываем под пробку

Заливная горловина на верхней крышке двигателя может немало рассказать о состоянии агрегата. Следует открутить ее на неработающем моторе и рассмотреть изнутри. Износ двигателя еще далек от критического, когда пробка чистая или немного влажная от масляных испарений. Если машина не ваша, имейте в виду, что пробку могли специально очистить, но ниже речь пойдет о том, как это проверить.

На крышке изнутри может быть такая себе кремово-белая эмульсия. Обычно это не означает ничего страшного, это последствия того, что машина последние дни ездила с непрогретым двигателем.

А вот если на пробке есть некрасивый черный нагар, то перед вами либо машина с огромным пробегом, либо мотор, постоянно работавший на некачественном масле. То есть, этот двигатель нуждается в детальной проверке. В частности, стоит разобраться, нет ли такого же нагара под крышкой клапанного механизма - на других деталях ГРМ.

Внутри под крышкой

Вооружившись фонариком, надо изучить детали, которые можно увидеть через упомянутую выше заливную горловину. Если там все тоже покрыто черным нагаром, знайте, что двигатель сильно изношен, "жрет" масло и скоро потребует большого ремонта. Не так страшны светлые лаковые отложения коричневого оттенка - это всего лишь свидетельство немалого пробега, но не катастрофического износа.

Не дымит ли горловина

При работе прогретого мотора на холостом ходу следует проверить, не идет ли из этой горловины сизоватый дымок. Если да, речь идет об изношенных деталях цилиндро-поршневой группы, то есть имеет место одна из последних стадий износа мотора.

Не прыгает ли пробка

Еще один тест вокруг масляной горловины - на предмет мощных пульсаций воздуха в ней. Если крышка, при работающем моторе свободно положенная на отверстие горловины, будет плясать, подталкиваемая потоками воздуха - значит, двигатель сильно изношен. Хотя легкие пульсации воздуха под клапанной крышкой допустимы, тем более, если мотор давно уже не новый.

Масло и грязь на двигателе

Агрегат с пробегом свыше 150 - 250 тыс. км очень часто обрастает наслоениями масла. Это не всегда плохо, но может свидетельствовать и о серьезных проблемах - износе поршневой и проблемах с системой вентиляции картера, поэтому грязный двигатель требует детальной диагностики.

Но если мотор имеет большой пробег и при этом совершенно чистый, это тоже подозрительно - может быть, что его недавно помыли. И возможно для того, чтобы уничтожить вышеупомянутые следы лет и сотен тысяч километров. То есть это повод хорошо поискать следы масляных наслоений в потайных уголках двигателя и заказать более детальную диагностику.

Бачок с антифризом

Когда двигатель не работает, надо заглянуть в компенсационный бачок системы охлаждения и рассмотреть поверхность жидкости в нем - нехорошо, если на ней будут пена и неоднородные пятна масла. Такие симптомы очень похожи на повреждение прокладки головки блока цилиндров - а это означает скорый ремонт. А грязный, темный или рыжий цвет антифриза говорит лишь о том, что его давно не заменяли.

Выхлопная труба и газы

Выхлопные газы на прогретом двигателе должны быть чистыми. Сизый оттенок выхлопа - это почти приговор мотору. Газы следует рассматривать во время нескольких подряд прогазовок до 3 - 4 тысяч об/мин. Еще один, более придирчивый тест покажет проблемы цилиндро-поршневой группы, которые только начинаются. Если сначала около 5 секунд подержать прогретый двигатель на 3000 об/мин, а затем несколько раз резко нажать акселератор, раскрутив мотор до 4 - 5 тыс. об/мин, может появиться та самая легкая синева, которая свидетельствует о начале износа колец и цилиндров. Для подтверждения печального диагноза проверьте, нет ли сажи в выхлопной трубе - и ищите ее не только по краям, но и в глубине.

Вкратце

Элементарные навыки диагноста пригодятся водителю не только при покупке автомобиля, но и при контроле собственной машины, которая уже давно эксплуатируется в семейном автопарке. Если машина в почтенном возрасте, это стоит время от времени делать, чтобы не прозевать серьезные проблемы в двигателе. Ведь вовремя замеченные проблемы позволяют обойтись меньшим - и более дешевым - ремонтом.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.