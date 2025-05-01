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"Сюрприз" для гражданских: в обломках дрона в Харькове нашли мешок с гвоздями

Четверг 01 мая 2025 17:50
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"Сюрприз" для гражданских: в обломках дрона в Харькове нашли мешок с гвоздями Фото: россияне атаковали Харьков дронами "Молния" (росСМИ)
Автор: Ірина Гайдук

Сегодня, 1 мая, россияне нанесли два удара беспилотниками по Харькову. В одном из дронов правоохранители обнаружили гвозди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя управления Нацполиции в Харьковской области Петра Токаря в эфире "Суспільного".

По словам правоохранителя, российская армия ударила по Харькову около 11:52 беспилотником "Молния -2", который попал в Киевском районе города. Именно в этом дроне полиция нашла "сюрприз" от врага - мешок с гвоздями.

"Когда сейчас полиция со взрывотехниками делала осмотр, мы обнаружили, что к этому беспилотнику прикреплен мешок с гвоздями", - рассказал Токарь.

Глава полиции Харьковщины добавил, что россияне оборудовали беспилотник гвоздями умышленно, чтобы нанести как можно больше травм жителям Харькова.

"То есть россияне пытаются нанести гражданскому населению максимальное поражение и прибегают к таким нехитрым способам - дополнительные элементы, прикрепленные к дрону, чтобы поразить максимальное количество людей", - отметил начальник полиции.

Всего в течение двух часов россияне ударили двумя БпЛА типа "Молния" по двум районам Харькова - Киевскому и Основянскому, добавили в полиции.

Обстрелы Харькова

Напомним, сегодня около 11:53 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе зафиксировано попадание БПЛА типа "Молния" в Киевском районе. Попадание произошло в землю возле гаражного кооператива. Без пострадавших и разрушений.

Уже в 13:54 Терехов сообщил о еще одном прилете российского беспилотника.

"Еще один прилет БПЛА типа "Молния" зафиксирован в Основянском районе. Информация о месте попадания, разрушениях и пострадавших уточняется", - написал мэр.

На месте обоих попаданий работали экстренные службы.

Также в Харькове поздно вечером 30 апреля прогремел взрыв. Было зафиксировано попадание БПЛА противника в автозаправочную станцию (АЗС), в результате чего произошел пожар.

Харьковский городской голова рассказал, что по предварительным данным, для удара по Харькову российские захватчики могли использовать беспилотник типа "Молния". Позже он уточнил, что было попадание в АЗС в Киевском районе Харькова.

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