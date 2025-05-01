"Сюрприз" для гражданских: в обломках дрона в Харькове нашли мешок с гвоздями

Сегодня, 1 мая, россияне нанесли два удара беспилотниками по Харькову. В одном из дронов правоохранители обнаружили гвозди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя управления Нацполиции в Харьковской области Петра Токаря в эфире "Суспільного" .

По словам правоохранителя, российская армия ударила по Харькову около 11:52 беспилотником "Молния -2", который попал в Киевском районе города. Именно в этом дроне полиция нашла "сюрприз" от врага - мешок с гвоздями.

"Когда сейчас полиция со взрывотехниками делала осмотр, мы обнаружили, что к этому беспилотнику прикреплен мешок с гвоздями", - рассказал Токарь.

Глава полиции Харьковщины добавил, что россияне оборудовали беспилотник гвоздями умышленно, чтобы нанести как можно больше травм жителям Харькова.

"То есть россияне пытаются нанести гражданскому населению максимальное поражение и прибегают к таким нехитрым способам - дополнительные элементы, прикрепленные к дрону, чтобы поразить максимальное количество людей", - отметил начальник полиции.

Всего в течение двух часов россияне ударили двумя БпЛА типа "Молния" по двум районам Харькова - Киевскому и Основянскому, добавили в полиции.