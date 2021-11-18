ru ua
Чт, 18 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Взяли до відома: МЗС Франції відреагувало на публікацію листування по "Нормандії"

Новость на русском →
Париж, Четвер 18 листопада 2021 18:11
Взяли до відома: МЗС Франції відреагувало на публікацію листування по "Нормандії" Фото: Франція відреагувала на публікацію листування щодо підготовки нормандської зустрічі (flickr.com/runemaker)
Автор: Дмитрий Кузнецов

МЗС Франції взяло до відома публікацію Росією дипломатичного листування з підготовки нормандської зустрічі на рівні міністрів. У відомстві закликали Москву повернутися до переговорів у затверджених форматах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Франції.

"Ми взяли до відома рішення міністра закордонних справ Росії Лаврова оприлюднити наше листування", - йдеться в повідомленні відомства.

У МЗС назвали публікацію листування таким, що суперечить дипломатичним правилам і звичаям. Підкреслюється, що Німеччина і Франція протягом декількох місяців працювали над продовженням переговорів у нормандському форматі на основі мінських угод. Париж і Берлін висунули кілька конкретних пропозицій для цієї зустрічі на рівні міністрів закордонних справ.

"Ця зустріч була узгоджена між канцлером (Німеччини Ангелою - ред.) Меркель, президентом (Франції Емманюелем - ред.) Макроном і російським лідером (Володимиром - ред.) Путіним у жовтні", - наголошується в релізі.

При цьому, підкреслили у відомстві, Росія відмовилася брати участь у цій зустрічі. МЗС Франції закликало російську сторону повернутися до переговорів і продовжити обговорення у вже затверджених форматах і відповідно до узгоджених принципів.

Нагадаємо, раніше МЗС Росії опублікував листування з Німеччиною і Францією щодо підготовки нормандської зустрічі міністрів. У листах російська сторона нав'язує Києву прямий діалог з "республіками" Донбасу.

Зазначимо, глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав публікацію Росією дипломатичного листування "добиванням нормандського формату" і не зацікавленістю в його розвитку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Російська Федерація Нормандський формат
NEWS
Замовник з США і 20 000 доларів завдатку: деталі замаху на Лещенка
Замовник з США і 20 000 доларів завдатку: деталі замаху на Лещенка
DAILY
Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну