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МЗС Росії опублікувало листування з Німеччиною і Францією щодо підготовки "Нормандії"

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Москва, Середа 17 листопада 2021 20:17
МЗС Росії опублікувало листування з Німеччиною і Францією щодо підготовки "Нормандії" Фото: МЗС Росії опублікувало дипломатичне листування щодо норманської зустрічі (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

МЗС Росії опублікував листування глави відомства Сергія Лаврова зі своїми колегами з Німеччини та Франції Хайко Маасом і Жан-Івом Ле Дріаном щодо нормандської зустрічі на рівні міністрів, яку передбачалося провести 11 листопада. Однак Москва відмовилася, оскільки її не влаштував проєкт підсумкового документа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Росії.

Як зазначили в російському відомстві, рішення про публікацію дипломатичного листування було прийнято для "уникнення подальших спекуляцій". Крім того, заявили в міністерстві, оприлюднення першоджерел має виключити "спотворення позиції і ролі Росії" у врегулюванні конфлікту на Донбасі і підходу до проведення нормандської зустрічі на рівні глав МЗС.

Опубліковане листування містить в собі листи Лаврова і глав МЗС Німеччини і Франції з підготовки міністерської нормандської зустрічі. Зокрема, в них обговорюється проєкт підсумкового документа.

Російська сторона називає відповіді Жан-Іва Ле Дріана і Хайко Мааса від 4 листопада такими, "що розчаровують", оскільки в підсумковий документ не будуть включені пункти, на яких наполягала Москва. Зокрема, йдеться про організацію прямого діалогу України з ОРДЛО, роботу Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.

Нагадаємо, Україна наполягає на відновленні роботи в нормандському форматі без попередніх умов.

Зазначимо, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна не дасть Росії зруйнувати нормандський формат чужими руками.

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Франція Російська Федерація Германия Нормандський формат
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