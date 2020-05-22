Ситника викрили у декларуванні недостовірної інформації

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник задекларував земельну ділянку, яку продав в окупованому Криму росіянам і сплатив податки й збори в бюджет Російської федерації (РФ).

Про це повідомляє "Обозреватель "з посиланням на декларацію Ситника.

Зокрема, зазначається, що в декларації від 18 квітня 2020 року Ситник вказав земельну ділянку площею 416 квадратних метрів в місті Севастополі, вартістю 94 300 гривень. Ділянку оформлено на його дружину Ситник - Ганну.

За даними ЗМІ, Ситник продав цю ділянку ще у 2017. Даний факт підтверджують виписки з російських реєстрів, договір купівлі-продажу та інші документи.

Мова йде про ділянку Б-65 (кадастровий номер 8536900000:07:001:0226) у садовому товаристві "Міраж" в Нахімовському районі Севастополя, який дружина Ситника оформила на себе по російському законодавству і продала за 900 тис. рублів.

Крім того, повідомляється, що у 2015 році дружина Ситника дала доручення на право відчуження майна громадянкою РФ. У той же день Артем Ситник дав своїй дружині згоду на відчуження зазначеної ділянки, що також підтверджується документально.

1 серпня 2017 реєстраційними органами окупаційної влади РФ в р. Севастополь було незаконно зареєстровано право власності Ситник Ганни Миколаївни на земельну ділянку площею 0,0416 га в Севастополі.

В той же день Ситники через посередника нібито продали і заплатили податки в російський бюджет. Варто відзначити, що в декларації Ситника, ні його дружини не внесені дані операції по відчуженню нерухомості та отримання коштів від її продажу не показані.

Як стверджує видання, оскільки вартість вказаної земельної ділянки становить від 251 до 558 прожиткових мінімумів, це кваліфікується за ст. 366-1 КК України - подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, карається штрафом від двох тисяч п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Раніше головний свідок у справі про корупцію директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника Микола Надейко підтвердив, що зустрічав на прохання Ситника людей з грошима з окупованого Криму.

Нагадаємо, раніше до Конституційного суду України надійшло подання про конституційність указу президента, яким Артем Ситник у 2015 році був призначений директором Національного антикорупційного бюро. Подання подали нардепи з фракції "Слуга народу".