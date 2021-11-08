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Зеленський підписав закон про НАБУ

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Київ, Понеділок 08 листопада 2021 18:33
Зеленський підписав закон про НАБУ Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про Національне антикорупційне бюро (НАБУ). Верховна рада прийняла його 19 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря глави держави Сергія Никифорова.

"Зеленський підписав закон про НАБУ, прийнятий Радою 19 жовтня. Він визначає НАБУ центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом", - сказав він у ході брифінгу.

Никифоров пояснив, що повноваження за призначенням директора НАБУ покладені на Кабінет Міністрів.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна рада прийняла в другому читанні законопроєкт №5459-1, що визначає статус НАБУ і порядок призначення директора бюро.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що повноваження директора НАБУ Артема Ситника закінчуються 16 квітня 2022 року.

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Зеленський підписав закон про НАБУ
Зеленський підписав закон про НАБУ
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