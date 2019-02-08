Ситник розповів про хід розслідування справи Злочевського

Детективами підготовлено проект підозри по одному із фігурантів справи

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник рассказал о состоянии дела в отношении бывшего министра экологии Николая Злочевского. Об этом он заявил на пресс-конференции "Результаты и вызовы в работе НАБУ за II полугодие 2018 года: презентация отчета", передает корреспондент РБК-Украина.

"По одному из эпизодов этого дела детективами подготовлен проект подозрения по одному из фигурантов дела. Этот проект находится в НАБУ", - сказал Сытник.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос в среду 23 января бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

До этого Соломянский районный суд города Киева отказался давать объяснение детективу НАБУ относительно судебного решения по делу экс-министра Николая Злочевского. Речь идет о закрытии дела относительно незаконной выдачи чиновниками Минэкологии в 2010-2012 годах разрешений на пользование недрами компаниям, связанными со Злочевским.

Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщал о закрытии дела в отношении Злочевского, соответствующее решение было принято САП в августе 2017 года. По словам Холодницького, органом следствия не было доказано факта преступления не добыто достаточных данных для объявления подозрения, так и для окончания производства.