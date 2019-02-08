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Ситник розповів про хід розслідування справи Злочевського

Новини » Політика    08.02.2019 - 15:04
Ситник розповів про хід розслідування справи Злочевського
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Детективами підготовлено проект підозри по одному із фігурантів справи

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник розповів про стан справи щодо колишнього міністра екології Миколи Злочевського. Про це він заявив на прес-конференції "Результати та виклики в роботі НАБУ за ІІ півріччя 2018 року: презентація звіту", передає кореспондент РБК-Україна.

"По одному з епізодів цієї справи детективами підготовлено проект підозри по одному із фігурантів справи. Цей проект перебуває в НАБУ", - сказав Ситник.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України викликала на допит у середу 23 січня колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського. 

До цього Солом'янський районний суд міста Києва відмовився давати пояснення детективу НАБУ щодо судового рішенння у справі екс-міністра Миколи Злочевського. Мова йде про закриття справи щодо незаконної видачі чиновниками Мінекології у 2010-2012 роках дозволів на користування надрами компаніям, пов’язаним із Злочевським.

Раніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомляв про закриття справи щодо Злочевського, відповідне рішення було прийнято САП у серпні 2017 року. За словами Холодницького, органом слідства не було доведено факту злочину: не здобуто достатніх даних - як для оголошення підозри, так і для закінчення провадження. 

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