Ситник прийде на засідання антикорупційного комітету, - НАБУ

На засіданні комітету заслухають звіт НАБУ за півроку роботи

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник планирует принять участие в заседании комитета Верховной рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции, на котором будет рассмотрен отчет НАБУ. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе НАБУ.

Отметим, на заседании комитета будет представлен отчет за полгода работы бюро.

"Предварительно да, подтверждаем участие", - сообщили в НАБУ.

Напомним, ранее в комитете ВР по вопросам противодействия коррупции сообщили, что планируют заслушать отчет НАБУ и задать вопрос лично директору бюро Артему Сытнику. Однако в комитете отмечали, что глава НАБУ пока не подтвердил свое присутствие.

Отметим, в понедельник анонсировалось, что отчет НАБУ в среду, 13 марта, заслушает антикоррупционный комитет Верховной рады. Так, отчет будет касаться деятельности агентства за последние полгода.

Как писало РБК-Украина ранее в материале "Месяц минусовки: кого может привести на Банковую война элит", крайним по мотивам расследования журналистов Bihus.Info о хищениях в "Укроборонпроме" может оказаться директор НАБУ Артем Сытник.