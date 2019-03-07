Ситник може бути фігурантом справи про корупцію в "Укроборонпромі", - джерела

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Ситник може виявитися крайнім за мотивами розслідування журналістів

Крайнім за мотивами розслідування журналістів Bihus.Info про розкрадання в "Укроборонпромі" може виявитися директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна: "Місяць мінусовки: кого може привести на Банкову війна еліт".

За інформацією двох непов'язаних між собою джерел РБК-Україна в парламенті і в силових структурах, крайнім за мотивами розслідування журналістів може виявитися глава НАБУ Ситник.

Зазначимо, раніше журналісти вже заявили, що ще одним фігурантом розслідування буде так званий "агент НАБУ" Євген Шевченко - бізнесмен, який нібито допомагав НАБУ викривати топ-чиновників.

Крім того, співрозмовники стверджують, що в розслідуванні може йти мова про листи, які нібито видавалися за підписом співробітників НАБУ компанії "Оптимумспецдеталь" про її доброчесність і додавалися до договорів з "Укроборонпромом". Такі листи, за версією джерел, допомагав отримувати Шевченко.

У матеріалі йдеться, що в правлячих партіях міцно утвердилася думка, що журналісти Bihus.Info отримали матеріали справи військової прокуратури проти компанії "Оптимумспецдеталь".

Нагадаємо, вчора Солом'янський суд Києва заарештував директора держпідприємства "Спецтехноекспорт" Владислава Бельбаса, раніше затриманого НАБУ по справі про корупцію в оборонній сфері, до 1 травня, з можливістю внесення застави у розмірі 7 млн гривень.

Додамо, розпорядженні журналістів виявилися дані про те, як учасники схеми розподіляли між собою авансовий транш за висотоміри. Главі "Укроборонпрому" Павлу Букіну з авансової суми дісталося 10 тис. доларів відкату, екс-заступнику секретаря СНБО Олегу Гладковскому - 30 тис. доларів. При цьому невідомо, як розділили інший прибуток. Відзначимо, в схемі також були задіяні Віталій Жуков і син Гладковського, які контролюють компанію "Оптімумспецдеталь", раніше помічену в інших схемах в оборонному секторі.