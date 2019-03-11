У парламенті анонсували звіт НАБУ

Фото: глава НАБУ Артем Ситник (Віталій Носач/РБК-Україна)

Звіт буде стосуватися діяльності НАБУ за останні півроку

Звіт Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у середу, 13 березня, заслухає антикорупційний комітет Верховної ради. Про це повідомив заступник голови комітету, народний депутат Ігор Попов під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, звіт буде стосуватися діяльності агентства за останні півроку.

"У цю середу комітет заслухає звіт про діяльність Національного антикорупційного бюро України за останні півроку. Я впевнений, що ми будемо обговорювати не лише звіт, а й отримаємо запитання про стан резонансних розслідувань, які дуже цікавлять суспільство", - повідомив Попов.

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна: "Місяць мінусовки: кого може привести на Банкову війна еліт" повідомлялося, що крайнім за мотивами розслідування журналістів Bihus.Info про розкрадання в "Укроборонпромі" може виявитися директор НАБУ Артем Ситник.

Як писало РБК-Україна, Ситник повідомляв, що НАБУ допитає журналістів, які готували матеріали про колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Він підкреслював, що журналісти поки що не були допитані.

Додамо, Ситник також відзначав, що НАБУ поки не розслідує справи, в яких фігурують кандидати на пост президента на виборах 2019.