Ситник поки не підтвердив присутність на розгляді звіту НАБУ

Фото: Артем Ситник (Віталій Носач/РБК-Україна)

У комітеті зазначили, що запросили Ситника на засідання

Комітет Верховної ради з питань протидії корупції планує заслухати звіт НАБУ і поставити запитання особисто голові Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник очільника комітету, народний депутат Віктор Чумак.

За його словами, наразі у комітеті очікують на підтвердження участі Ситника у засіданні.

"Артема Ситника було запрошено на комітет, але поки що немає підтвердження. Давайте дочекаємось на підтвердження від Ситника і тоді будемо говорити. Повинен бути заслуханий звіт, і всі ці проблеми, які є на сьогоднішній день. Поки що немає підтвердження від прес-служби Ситника про те, що вони придуть", - повідомив Чумак.

Нагадаємо, в понеділок анонсувалося, що звіт НАБУ в середу, 13 березня, заслухає антикорупційний комітет Верховної ради.

Так, звіт буде стосуватися діяльності агентства за останні півроку.

Як писало РБК-Україна раніше в матеріалі "Місяць мінусовки: кого може привести на Банкову війна еліт", крайнім за мотивами розслідування журналістів Bihus.Info про розкрадання в "Укроборонпромі" може виявитися директор НАБУ Артем Ситник.