Ситник: скасування статті про незаконне збагачення може бути пов'язане з ВАКС

НАБУ надасть пропозиції щодо нової статті про незаконне збагачення

Представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) присоединятся к работе над статьей о незаконном обогащении, которая должна быть принята Верховной Радой. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.

Сытник отметил, что НАБУ сейчас предоставляет свои предложения по новой редакции этой статьи в Уголовном кодексе. По его словам, в бюро не понимают, почему КС Украины именно сейчас принял решение о признании статьи о незаконном обогащении неконституционной. Сытник отметил, что это может быть связано с запуском ВАКС.

"Возможно это связано с тем, что в ближайшее время заработает ВАКС. Эти дела могли быть переданы в антикоррупционный суд", - добавил он.

Напомним, 26 февраля Конституционный суд Украины в ходе своего закрытого заседания принял решение об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении. В среду, 27 февраля, суд обнародовал это решение на своем сайте. После этого президент Петр Порошенко подал новый законопроект относительно незаконного обогащения.

Отметим, что G7 и Всемирный банк раскритиковали решение КСУ относительно незаконного обогащения. В Еврокомиссии заявили, что подробнее ознакомятся с решением КСУ.