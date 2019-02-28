Єврокомісія ознайомиться з рішенням КСУ щодо статті про незаконне збагачення

Фото: Валдіс Домбровскіс (flickr.com/european_parliament)

Представники Європейської комісії планують більш докладно ознайомитися з рішенням КСУ

Європейська комісія детальніше ознайомитись з рішенням Конституційного суду України щодо статті про незаконне збагачення. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс в інтерв'ю телеканалу "UA: Перший", передає РБК-Україна.

За його словами, представники Європейської комісії планують більш докладно ознайомитися з рішенням суду.

"У нас є певні питання щодо рішень Конституційного суду щодо незаконного збагачення. Принцип легальної презумпції якраз при доказі джерел доходів чи інших активів - це міжнародний, поширений принцип. Дуже важко перекласти весь тягар доказів на слідство. Тому що якщо у людини є якісь великі активи, то вона повинна бути готовою довести, звідки вони. Звичайно, ми маємо детальніше ознайомитися з рішенням суду. Але в цілому - у нас є питання", - повідомив Домбровскіс.

Він заявив, що представники Єврокомісії вже проінформовані про ініціативу президента про прийняття нового законопроекту.

"Зараз так відразу не робив висновків. Ми повинні ознайомитися з рішенням. Ми знаємо також, що президент Порошенко вже сказав, що буде нова ініціатива: новий закон, щоб, врешті-решт, незаконного збагачення можна було покласти край. Важко боротися з корупцією, якщо неможливо боротися з незаконним збагаченням", - додав він.

Нагадаємо, 26 лютого Конституційний суд України в ході свого закритого засідання вирішив скасувати статтю 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення на увазі її невідповідності Конституції. У середу, 27 лютого, суд оприлюднив це рішення на своєму сайті.

На сайті Верховної ради України з'явився текст законопроекту президента Петра Порошенка про невідворотність відповідальності за незаконне збагачення.