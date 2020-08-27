Ситник назвав збитки у справі "ПриватБанку"

Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

Справа перебуває на стадії досудового розслідування

Збитки, які досліджуються у справі "ПриватБанку", становлять близько 100 млрд гривень. На сьогодні справа перебуває на стадії досудового розслідування.

Про це заявив в ефірі "Радіо НВ" директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник.

"Справа дуже велика, і щоб детально розповідати потрібно багато часу, і найголовніше - ми намагаємося мінімально давати інформацію, щоб не створювати перешкоди для розслідування. Але ми розуміємо і усвідомлюємо що ця справа в зоні уваги експертів, суспільства, міжнародних партнерів, тому ми робимо все, щоб справа рухалася якомога швидше", - сказав він.

За словами Ситника, збитки, які досліджуються в рамках кримінального провадження, становлять більше як 100 млрд гривень.

"І це половина збитків, які взагалі фігурують в тих справах, які зараз перебувають в провадженнях НАБУ. Ця сума на сьогодні орієнтовна, тому що по справах, де інкримінуються збитки, важливо, щоб ці збитки були підтверджені відповідними експертними дослідженнями", - сказав Ситник.

Нагадаємо, за словами директора НАБУ Артема Ситника, детективи бюро наближаються до оголошення підозри олігарху Ігорю Коломойському у справі "ПриватБанку".

Раніше повідомлялося, що Коломойський програв позов проти "ПриватБанку" у Верховному суді Британії.

Також РБК-Україна писало, що "ПриватБанк" подав до суду на Кіпрі позов проти Коломойського на суму у понад 5 млрд доларів. На Кіпрі відбувались операції з виводу грошей з банку.