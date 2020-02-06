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Справи Майдану: ДБР повідомило про підозру колишньому слідчому

Новини » Політика     06.02.2020 - 21:01
Справи Майдану: ДБР повідомило про підозру колишньому слідчому
Фото: вручення підозри екс-слідчому (dbr.gov.ua)

Екс-правоохоронець незаконно притягнув до відповідальності 4 активістів

Колишньому слідчому Дніпровського районного управління МВС у Києві повідомили про підозру в рамках розслідування справ Майдану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Як повідомляється, колишнього правоохоронця підозрюють у незаконному притягненні до кримінальної відповідальності 4 активістів, за нібито участь у масових заворушеннях 18 лютого 2014 року в Києві. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Зазначається, що колишньому слідчому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою), ч. 3 ст. 371 (незаконне затримання), ч. 2 ст. 372 (притягнення до відповідальності невинного з фальсифікацією доказів), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ст. 340 (незаконне перешкоджання проведенню демонстрацій) Кримінального кодексу.

Крім того, слідчі перевіряють правомірність дій та рішень інших співробітників правоохоронних органів та суду Дніпровського району при затриманні активістів у лютому 2014 року.

"Слідчими ДБР у цьому кримінальному проваджені перевіряється правомірність дій та рішень правоохоронних органів і суду Дніпровського району міста Києва при затриманні, притягненні до кримінальної відповідальності та застосуванні запобіжних заходів щодо 11 осіб у період 18-19 лютого 2014 року", - розповіли в відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР збирається передати в суд одну зі справ Майдану та проінформувало про це родини Героїв Небесної сотні та їхніх захисників. Зазначалося, що поки відбувається передача відповідних кримінальних проваджень від Офісу генпрокурора.

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