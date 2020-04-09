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У сина президента Сербії виявили коронавірус

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 09:13
У сина президента Сербії виявили коронавірус
Фото: Олександр Вучич (predsednik.rs)

Президент Сербії підтвердив інформацію про хворобу сина

У старшого сина президента Сербії Олександра Вучича, Данила, виявлено коронавірус, його госпіталізували. Про це повідомляє сербський телеканал РТС.

Вучич підтвердив інформацію про хворобу сина у своєму профілі в Instagram.

"Мій первісток інфікований коронавірусом. Його клінічна картина є такою, що він був госпіталізований в клініку інфекційних хвороб", - написав Вучич.

Станом на 9 квітня, в Сербії підтверджено 2666 випадків коронавірусу, в результаті хвороби померли 65 людей.

Нагадаємо, президент Сербії Олександр Вучич заявив, що в країні вводяться нові, жорсткіші заходи комендантської години через пандемію коронавірусу.

Крім того, надзвичайний стан в Сербії ввели 15 березня. Закриті всі навчальні заклади, обмежений міський та міжміський транспорт. Пізніше в країні ввели комендантську годину. Так, жителям країни заборонено покидати свої будинки з 20:00 до 05:00. У період комендантської години на вулицях можуть перебувати тільки поліцейські, військовослужбовці і працівники служби постачання.

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