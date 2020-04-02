У Сербії посилили режим комендантської години

Фото: Олександр Вучич (predsednik.rs)

Тепер комендантська година діятиме з 13:00 до 03:00.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що в країні вводяться нові, жорсткіші заходи комендантської години через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Kurir.

Так, тепер комендантська година діятиме з 13:00 до 03:00.

"З початку епідемії ми кілька разів були близькі до абсолютної катастрофи. Ми прийняли рішення про посилення заходів комендантської години, яка буде діяти з 13:00 суботи до 03:00 понеділка", - заявив Вучич.

Крім того, за словами президента, з сьогоднішнього дня заборонено збиратися групами більш як двоє осіб. Водночас власникам собак зроблені поступки - їм дозволено вигулювати домашніх улюбленців у радіусі 100 м від дому з 23:00 до 01:00.

Кількість випадків зараження коронавірусом в Сербії склало 1171, кількість летальних випадків збільшилася до 31.

Нагадаємо, 20 березня в Сербії підтвердили першу смерть від коронавіруса. Так, від вірусу помер 59-річний чоловік з Кикинди. Хворий заразився від сина свого друга.

Крім того, надзвичайний стан в Сербії ввели 15 березня. Закриті всі навчальні заклади, обмежений міський та міжміський транспорт. Пізніше в країні ввели комендантську годину. Так, жителям країни заборонено покидати свої будинки з 20:00 до 05:00. У період комендантської години на вулицях можуть перебувати тільки поліцейські, військовослужбовці і працівники служби постачання.