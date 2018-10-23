Сын Грицака избежал люстрации за преследование активистов Майдана, - расследование

Фото: Олег Грицак (скриншот видео программы "Схемы")

Олег Грицак в 2014 году требовал арестовать активистов Майдана

Прокурор Олег Грицак, который приходится сыном главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку, избежал люстрации за преследование активистов Майдана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Сообщается, что Олег Грицак в январе 2014 года просил арестовать не менее трех активистов Майдана - Вадима Ковалева, Даниила Окулова и Сергея Симонова. Несмотря на слабые доказательства, Грицак поддерживал обвинение в суде, а, по словам адвоката Ксении Проконовой, в деле Ковалева пытался зайти в кабинет к судье перед заседанием.

Также сообщается, что в том же уголовном производстве задерживали на тот момент 72-летнего Николая Пасечника. В его случае апреле 2018 года экс-заместителю прокурора Оболонского района Илоне Клюге объявили о подозрении в препятствии проведению митингов и собраний.

В то же время указывается, что в трех случаях Грицаку отказывали в ходатайстве, и активистов отпускали под домашний арест. После Майдана он некоторое время проработал под руководством Клюге, которая впоследствии попала под люстрацию. Карьера же Олега Грицака далее пошла вверх, и его назначили заместителем прокурора Полтавской области. На вопросы журналистов о том, считает ли он законным преследование активистов, он отказался отвечать.

Напомним, в августе сообщалось, что сына Грицака назначили замглавы прокуратуры Полтавской области.

В прошлом году стало известно, что родственники Василия Грицака купили 4 квартиры после его назначения главой Службы безопасности Украины.