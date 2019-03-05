Син Гладковського подав в суд на журналістів

Ігор Гладковський подав в суд на журналіста Дениса Бігуса

Сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь подал в суд на журналиста Дениса Бигуса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Судова влада".

Согласно информации на сайте, иск поступил в суд 4 марта. Ответчиками являются журналисты программы "Наші гроші" Денис Бигус и Леся Иванова. Дело будет рассматривать судья Владимир Гребенюк.

Напомним, вчера президент Петр Порошенко после скандала с коррупцией в оборонной сфере уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.

Добавим, что вчера вышла третья часть расследования программы "Наші гроші" о хищениях в армии. В нем говорилось, что нынешний директор "Укроборонпрома" Павел Букин и уволенный с поста первого замсекретаря СНБО похитили миллионы на международном контракте.

В частности, "Укроборонпром" заплатил 580 тыс. долларов за товар, чистая стоимость которого - 85 тыс. долларов. Журналисты подсчитали, что из 460 тыс. долларов переплаты участники схемы потратили 160 тыс. на обналичивание, транзитные фирмы и растаможку по завышенной цене. Чистая прибыль составила 300 тыс. долларов.