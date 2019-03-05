Син Гладковського подав в суд на журналістів

Фото: Ігор Гладковський (Youtube/Ваші Гроші)

Ігор Гладковський подав в суд на журналіста Дениса Бігуса

Син колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського Ігор подав в суд на журналіста Дениса Бігуса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Судова влада".

Згідно з інформацією на сайті, позов надійшов до суду 4 березня. Відповідачами є журналісти програми "Наші гроші" Денис Бігус і Леся Іванова. Справу розглядатиме суддя Володимир Гребенюк.

Нагадаємо, вчора президент Петро Порошенко після скандалу з корупцією в оборонній сфері звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Додамо, що вчора вийшла третя частина розслідування програми "Наші гроші" про розкрадання в армії. У ньому говорилося, що нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО викрали мільйони на міжнародному контракті.

зокрема, "Укроборонпром" заплатив 580 тис. доларів за товар, чиста вартість якого - 85 тис. доларів. Журналісти підрахували, що з 460 тис. доларів переплати учасники схеми витратили 160 тис. на переведення в готівку, транзитні фірми і розмитнення за завищеною ціною. Чистий прибуток склав 300 тис. доларів.