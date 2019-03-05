ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Син Гладковського подав в суд на журналістів

Новини » Суспільство    05.03.2019 - 12:31
Син Гладковського подав в суд на журналістів
Фото: Ігор Гладковський (Youtube/Ваші Гроші)

Ігор Гладковський подав в суд на журналіста Дениса Бігуса

Син колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського Ігор подав в суд на журналіста Дениса Бігуса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Судова влада".

Згідно з інформацією на сайті, позов надійшов до суду 4 березня. Відповідачами є журналісти програми "Наші гроші" Денис Бігус і Леся Іванова. Справу розглядатиме суддя Володимир Гребенюк.

Нагадаємо, вчора президент Петро Порошенко після скандалу з корупцією в оборонній сфері звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

Додамо, що вчора вийшла третя частина розслідування програми "Наші гроші" про розкрадання в армії. У ньому говорилося, що нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО викрали мільйони на міжнародному контракті.

зокрема, "Укроборонпром" заплатив 580 тис. доларів за товар, чиста вартість якого - 85 тис. доларів. Журналісти підрахували, що з 460 тис. доларів переплати учасники схеми витратили 160 тис. на переведення в готівку, транзитні фірми і розмитнення за завищеною ціною. Чистий прибуток склав 300 тис. доларів.

 

Порошенко вимагає терміново розслідувати факти про зловживання в оборонці "Укроборонпром" відповів на нові звинувачення в розкраданні
Новини України Укроборонпром
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся