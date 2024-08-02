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Сверкали фейерверки. Десантники уничтожили партию техники РФ на Кураховском направлении

Украина, Пятница 02 августа 2024 08:20
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Сверкали фейерверки. Десантники уничтожили партию техники РФ на Кураховском направлении Фото: десантники уничтожили партию техники РФ на Кураховском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники уничтожили очередную партию техники россиян на Кураховском направлении. Без ярких фейерверков не обошлось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"Десантники 46-й бригады ДШВ уничтожили очередную партию вражеской техники на Кураховском направлении", - говорится в сообщении.

Как признаются военные, фейерверки из уничтоженной вражеской бронетехники не прекращают сиять на Кураховском направлении.

"Длительное наблюдение, тщательное сопровождение, попадание, взрыв - такие составляющие успешной работы операторов БПЛА нашей бригады", - добавили в ДШВ.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте фиксируется продвижение российских захватчиков вблизи Сватово, Часового Яра и западнее Донецка.

Как отмечают в Институте изучения войны, активное продвижение российских войск в Донецкой области происходит из-за рельефа местности и недостаточной укомплектованности бригад ВСУ.

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