Сверкали фейерверки. Десантники уничтожили партию техники РФ на Кураховском направлении

Украинские десантники уничтожили очередную партию техники россиян на Кураховском направлении. Без ярких фейерверков не обошлось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ .

"Длительное наблюдение, тщательное сопровождение, попадание, взрыв - такие составляющие успешной работы операторов БПЛА нашей бригады", - добавили в ДШВ.

Как признаются военные, фейерверки из уничтоженной вражеской бронетехники не прекращают сиять на Кураховском направлении.

"Десантники 46-й бригады ДШВ уничтожили очередную партию вражеской техники на Кураховском направлении", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте фиксируется продвижение российских захватчиков вблизи Сватово, Часового Яра и западнее Донецка.

Как отмечают в Институте изучения войны, активное продвижение российских войск в Донецкой области происходит из-за рельефа местности и недостаточной укомплектованности бригад ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.