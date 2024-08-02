Сяяли феєрверки. Десантники знищили партію техніки РФ на Курахівському напрямку

Українські десантники знищили чергову партію техніки росіян на Курахівському напрямку. Без яскравих феєрверків не обійшлося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ .

"Тривале спостереження, ретельний супровід, влучання, вибух - такі складові успішної роботи операторів БПЛА нашої бригади", - додали у ДШВ.

Як зізнаються військові, феєрверки зі знищеної ворожої бронетехніки не припиняють сяяти на Курахівському напрямку.

"Десантники 46-ї бригади ДШВ знищили чергову партію ворожої техніки на Курахівському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті фіксується просування російських загарбників поблизу Сватового, Часового Яру та на захід від Донецька.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, активне просування російських військ у Донецькій області відбувається через рельєф місцевості та недостатню укомплектованість бригад ЗСУ.

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