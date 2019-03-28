Swedbank оголосив про відставку президента через схему з участю Януковича

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Рада директорів Swedbank прийняла рішення звільнити президента банку Біргіт Боннесен

Рада директорів банку Швеції Swedbank 28 березня 2019 року прийняла рішення звільнити президента банку Біргіт Боннесен після повідомлень у ЗМІ про схеми відмивання грошей пов'язаних з відділеннями фінансової установи в країнах Балтії. Про це повідомляє міжнародна журналістська організація OCCRP.

Повідомляється, що SVT і його партнери в країнах Балтії розповіли про компанію, яка використовувала рахунок в Swedbank, щоб "приховувати хабара колишнього президента України Віктора Януковича".

Встановлено, що компанія-одноденка, яку використовували для передачі хабарів Януковичу, також перераховувала гроші екс-глави виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта.

Хабар Януковичу на суму понад 4 млн доларів був зареєстрований як авторська винагорода за книгу, яку він нібито написав. Ці гроші пройшли через ряд компаній, включаючи Vega Holding Limited, яка перерахувала понад 25 млн доларів на користь Inlord Sales LLP - компанії, яка фігурувала у справі Манафорта.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що Управління по боротьбі з економічною злочинністю Швеції провело обшуки в найбільшому банку країни Swedbank, який підозрюють у відмиванні близько 135 мільярдів євро, в тому числі грошей Януковича.

Раніше повідомляло видання Bloomberg, відмивати кошти в Swedbank міг Янукович. Також там вважають, що через шведський банк Янукович міг розраховуватися з Полом Манафортом, якого в США підозрюють у фінансових махінаціях.

Додамо, що в лютому в Німеччині правоохоронці конфіскували майно вартістю 40 млн євро в ході розслідування справи з розкриття схеми відмивання грошей, пов'язаної з Росією. Крім цього, були конфісковані близько 6,7 млн євро на рахунках у кількох німецьких банках і 1,2 млн євро в одному банку Латвії. Схема дозволила вивести понад 22 млрд євро з Росії в Європу через молдавські і латвійські банки і створення фіктивних компаній.