Понад 60% українців проти особливого статусу Донбасу

Більшість українців (62%) виступають проти надання і закріплення в Конституції "особливого статусу" окремих територій Донецької та Луганської областей (підтримують це лише 21% опитаних). Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, ще менш популярною є ідея введення в Україні федеративного устрою (68% її не підтримують, підтримують - 11%).

Також переважно відкидаються громадською думкою такі компроміси задля досягнення миру на Донбасі: амністія всім тим, хто брав участь у бойових діях на Донбасі (не підтримують 63%, підтримують - 14,5%), відмова від євроінтеграції, вихід з Угоди про асоціацію з ЄС (не підтримують 60%, підтримують - 20%), надання російській мові статусу другої державної (не підтримують 54%, підтримують - 31%), відмова від перспективи членства в НАТО, закріплення в Конституції нейтрального статусу України (не підтримують 54%, підтримують - 26%).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, у листопаді 2019 року надання і закріплення у Конституції "особливого статусу" окремих територій Донецької та Луганської областей підтримували 30% українців, 53% виступали проти.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, проведеного на початку жовтня 2019 року, поділяють думку, що на сході України відбувається громадянська війна - конфлікт між проукраїнські і проросійські налаштованими громадянами України - 15% українців.