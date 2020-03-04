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У зв'язку із коронавірусом скасовано виїзд українських військових на лікування у Хорватії

Новини » Суспільство     04.03.2020 - 23:54
У зв'язку із коронавірусом скасовано виїзд українських військових на лікування у Хорватії
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Лікування українських військових у Хорватії відкладено

У зв'язку із епідемією коронавірусної інфекції скасовано виїзд українських військовослужбовців на лікування у Хорватії. Про це повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич.

За словами посла, вирушати група із 35 ветеранів, які брали участь у бойових діях на Донбасі, планувала 7 березня.

"Коронавірус завадив оздоровлення групи захисників України в Хорватії - запланований на 7 березня приїзд 35 ветеранів скасовано, але можливість не втрачена. Хорватські друзі України залишили в активі таку можливість", - написав Кирилич у своємі Twitter.

Нова дата відправлення українських військових для лікування за кордоном у Хорватії наразі невідома.

Нагадаємо, 20 лютого до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, що в Харкові, вертольотом доправили військових, які 18 лютого були поранені внаслідок екскалації бойових дій з боку бойовиків на Донбасі. Військовим надали всю необхідну допомогу та призначили курс лікування.

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