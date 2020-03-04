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В связи с коронавирусом отменен выезд украинских военных на лечение в Хорватию

Новости » Общество     04.03.2020 - 23:54
В связи с коронавирусом отменен выезд украинских военных на лечение в Хорватию
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Лечение украинских военных в Хорватии отложили

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции отменен выезд украинских военнослужащих на лечение в Хорватию. Об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

По словам посла, отправляться группа из 35 ветеранов, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе, планировала 7 марта.

"Коронавирус помешал оздоровлению группы защитников Украины в Хорватии - запланированный на 7 марта отъезд 35 ветеранов отменен, но возможность не утрачена. Хорватские друзья Украины оставили в активе такую возможность", - написал Кирилич в своем Twitter.

Новая дата отправки украинских военных для лечения за рубежом в Хорватии пока неизвестна.

Напомним, 20 февраля в Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове, вертолетом доставили военных, которые 18 февраля были ранены в результате эскалации боевых действий со стороны боевиков на Донбассе. Военным оказали всю необходимую помощь и назначили курс лечения.

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