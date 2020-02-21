Пов'язаний з "Партією регіонів": названо кандидата на посаду голови Держводагентства

Фото: Оексій Кузьменков (з відкритих джерел)

Держводагентство може очолити людина, близька до екс-міністра часів Віктора Януковича

Серед кандидатів на посаду глави Державного агентства водних ресурсів України соратник екс-міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка Олексій Кузьменков. Про це свідчать відповідні дані на сайт Національного агентства України з питань державної служби, передає "Оглядач".

Нагадаємо, Микола Присяжнюк – член "Партії регіонів", очолював Міністерство аграрної політики та продовольства України в уряді Миколи Азарова з 11 березня 2010 до 27 лютого 2014.

Водночас, як відзначає видання, Кузьменков у 2014 році балотувався у Верховну Раду 8-го скликання від політичної партії "Всеукраїнське аграрне об'єднання "ЗАСТУП".

На парламентських виборах 2014 року партія посіла 11 місце за кількістю голосів виборців (2,65%). Висунення партії вважають технічним, а її діяльність спрямована, зокрема, захищати інтереси Присяжнюка.

Нагадаємо, у квітні 2014 року Генеральна прокуратура України звернулася до суду з проханням обрати запобіжний захід Миколі Присяжнюку у вигляді утримання під вартою. Пізніше він був оголошений в розшук.

Раніше на хабарі був затриманий заступник голови Державного агентства водних ресурсів Павло Гвозденко. Гроші чиновник отримав за підписання договору на здійснення біологічної меліорації водойми - Бучацької водосховища (84 га), розташований в с. Гореничі Києво-Святошинського району на Київщині.

Як писало РБК-Україна, Європейський союз в березні може скасувати санкції проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та екс-міністра енергетики й вугільної промисловості Едуарда Ставицького.