Заступника голови Держводагентства затримали на хабарі

Фото: затримання посадовця (facebook.com/LarysaSargan)

Посадовець отримав хабар за підписання договору на здійснення біологічної меліорації водойми

Заступника голови Державного агентства водних ресурсів України затримали під час отримання хабаря 8 тис. доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган.

Як зазначається, посадовець, займаючи особливо відповідальне становище, використовуючи свої службові повноваження, вимагав та одержав від представника юридичної особи неправомірну вигоду в сумі 8 тис. доларів за підписання договору на здійснення біологічної меліорації водойми - Бучанського водосховища (84 га), яке розташоване в с. Гореничі Києво-Святошинського району на Київщині.

Затримання здіснювали прокурори ГПУ спільно з прокурорами САП та оперативниками СБУ. Наразі проводяться обшуки за місцем проживання та роботи підозрюваного, а також готується клопотання про обрання щодо останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно з даними на офіційному сайті Держводагентства, заступником голови агентства є Павло Гвозденко, який був призначений на цю посаду у липні 2015 року.

Фото: затримання посадовця (facebook.com/LarysaSargan)

РБК-Україна писало, що СБУ викрила схему вимагання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, організовану посадовцями Міністерства екології та природних ресурсів.

Нагадаємо, у лютому правоохоронці затримали заступника голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за вимагання та одержання хабара.