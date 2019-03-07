Суд арештував заступника голови Держводагентства

Фото: затримання посадовця (facebook.com/LarysaSargan)

Посадовця вчора затримали при отриманні хабаря

Затриманому на хабарі заступнику голови Державного агентства водних ресурсів України Павлу Гвозденку Солом'янський суд Києва обрав запобіжний захід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря генпрокурора Ларису Сарган у Facebook.

Як зазначається, суд обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави 250 тис. гривень.

"Затриманому на хабарі у 8 тис дол заступнику голови Державного агентства водних ресурсів України громадянину Г. Солом’янським районним судом м. Києва сьогодні обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у межах 130 прожиткових мінімумів, що становить 250 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Павла Гвозденка затримали вчора ввечері під час отримання хабаря 8 тис. доларів. Гроші посадовець отримав за підписання договору на здійснення біологічної меліорації водойми - Бучанського водосховища (84 га), яке розташоване в с. Гореничі Києво-Святошинського району на Київщині.

РБК-Україна писало, що у лютому правоохоронці затримали заступника голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за вимагання та одержання хабара.