Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією

Через війну Росії проти України для громадян нашої країни запроваджено нові правила. Зокрема, мобільні оператори запустили національний роумінг, що дозволяє завжди залишатися на зв'язку. Також українці тепер повинні завжди мати при собі документи, а під час виїзду за кордон НБУ рекомендує не вивозити готівкову гривню з країни.

Докладніше про ситуацію в Україні в умовах війни - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Національний роумінг

Мобільні оператори "Київстар", Vodafone та lifecell запустили національний роумінг в Україні. Тепер українці можуть вільно перемикатися з однієї мережі на іншу без доплат та зміни сім-карток.

Щоб переключитися з одного оператора на інший, необхідно вимкнути в налаштуваннях телефону автоматичний вибір мережі, а потім вручну вибрати доступного оператора. Після цього потрібно буде зробити пробний дзвінок або надіслати СМС-повідомлення.

Така послуга дозволить українцям залишатися на зв'язку, якщо один із операторів перестане працювати.

Гроші

Українцям рекомендують не знімати гроші з банківських карток та користуватися безготівковим розрахунком. Крім того, НБУ просить громадян, які виїжджають за кордон, не вивозити готівкову гривню. За кордоном також є можливість оплати товарів та послуг банківськими картками. У зв'язку з цим Нацбанк рекомендує покласти готівку на картку перед виїздом. Зробити це можна у відділенні банку або через термінали самообслуговування та банкомати з функцією прийому готівки.

Крім того, з 8 березня Нацбанк дозволив військовим відкривати рахунки в банках на основі військового квитка, а українці, які проживають на територіях, що знаходяться під загрозою окупації, можуть знімати гроші без обмежень.

Документи

В умовах військового стану громадяни України завжди повинні мати при собі документи. При пересуванні містом або між областями на блокпостах українців можуть зупинити для перевірки документів.

Варто зазначити, що через війну в Україні не всі документи відображаються у додатку "Дія". Це пов'язано з тим, що для забезпечення безпеки даних СБУ відключає всі держреєстри до стабілізації ситуація в Україні.