Праздник сегодня, 9 июля: что запрещено в этот день, важные приметы, у кого День ангела

9 июля православные христиане в Украине по новому стилю чтят память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского. До конца года остается 175 дней.

РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 9 июля и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

9 июля в православном календаре чтят память святого священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.

Он родился в Антиохии (на территории современной Турции) в благочестивой семье, принявшей христианство. Еще юношей Панкратий имел счастье встретиться с апостолом Петром, что стало решающим в его духовном становлении.

После смерти родителей он отправился в Палестину, где стал учеником апостола Петра и сопровождал его в миссионерских путешествиях. Впоследствии Петра рукоположил Панкратия в епископа и направил в город Тавромения на Сицилии (ныне Таормина).

Там Панкратий начал активную проповедническую деятельность среди язычников, обращая их в христианскую веру. Благодаря его усилиям в городе построили первую христианскую церковь, а община последователей значительно возросла.

Однако такая деятельность вызвала возмущение среди местных язычников. Со временем они организовали нападение на епископа и его последователей. В результате Панкратия схватили и жестоко убили, забросав камнями, предположительно в 90-х годах І века.

Что нельзя делать 9 июля

9 июля не следует браться за новые проекты - они могут не принести ожидаемых результатов.

В этот день запрещено отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом - это может сказаться на здоровье.

Ссоры с родными в этот день категорически не желательны, иначе могут появиться финансовые трудности.

Народные приметы и традиции 9 июля

Наши предки верили во множество примет, связанных с этим днем.

Если луна выглядела темной, то ожидали, что дожди продлятся до самого конца июля.

Недозрелые ягоды черники указывали на приближение холодной осени.

Когда пауки начинали активно плести паутину возле дома - это предвещало хорошую погоду.

А тусклое сияние звезд в ночном небе было признаком суровой и морозной зимы.

9 июля издавна считался удачным днем для сбора первого урожая огурцов и черники. Люди отправлялись в лес утром, веря, что ягоды, собранные в этот день, наделены особой целебной силой. Такие плоды считались полезными для здоровья и долголетия.

Собранная 9 июля черника считалась целебной (фото: Pixabay)

У кого День ангела 9 июля

9 июля День ангела отмечают

Александр

Андрей

Иван

Кирилл

Константин

Михаил

Федор

Талисманом тех, кто родился 9 июля, считается гелиотроп. Этот минерал относится к группе кварцев. С давних времен его наделяли способностью открывать перед владельцем новые возможности и способствовать преодолению трудностей.