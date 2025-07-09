Свято сьогодні, 9 липня: що заборонено у цей день, важливі прикмети, у кого День ангела

9 липня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського. До кінця року залишається 175 днів.

РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 9 липня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

9 липня в православному календарі вшановують пам’ять святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського.

Він народився в Антіохії (на території сучасної Туреччини) в благочестивій родині, яка прийняла християнство. Ще юнаком Панкратій мав щастя зустрітися з апостолом Петром, що стало вирішальним у його духовному становленні.

Після смерті батьків він вирушив до Палестини, де став учнем апостола Петра та супроводжував його в місіонерських подорожах. Згодом Петра висвятив Панкратія на єпископа і направив у місто Тавроменія на Сицилії (нині Таорміна).

Там Панкратій почав активну проповідницьку діяльність серед язичників, навертаючи їх до християнської віри. Завдяки його зусиллям у місті збудували першу християнську церкву, а громада послідовників значно зросла.

Однак така діяльність викликала обурення серед місцевих язичників. З часом вони організували напад на єпископа та його послідовників. У результаті Панкратія схопили і жорстоко вбили, закидавши камінням, імовірно в 90-х роках І століття.

Що не можна робити 9 липня

9 липня не слід братися за нові проєкти - вони можуть не принести очікуваних результатів.

У цей день заборонено відмовляти в допомозі тим, хто її потребує, щоб не накликати на себе неприємності.

Не рекомендується займатися важкою фізичною працею - це може позначитися на здоров’ї.

Сварки з рідними в цей день категорично не бажані, інакше можуть з’явитися фінансові труднощі.

Народні прикмети і традиції 9 липня

Наші предки вірили в безліч прикмет, пов’язаних із цим днем.

Якщо місяць виглядав темним, то очікували, що дощі триватимуть до самого кінця липня.

Недозрілі ягоди чорниці вказували на наближення холодної осені.

Коли павуки починали активно плести павутину біля оселі - це віщувало хорошу погоду.

А тьмяне сяйво зірок у нічному небі було ознакою суворої та морозної зими.

9 липня здавна вважався вдалим днем для збирання першого врожаю огірків та чорниці. Люди вирушали до лісу зранку, вірячи, що ягоди, зібрані цього дня, наділені особливою цілющою силою. Такі плоди вважалися корисними для здоров’я й довголіття.

Зібрана 9 липня чорниця вважалась цілющою (фото: Pixabay)

У кого День ангела 9 липня

9 липня День ангела відзначають

Олександр

Андрій

Іван

Кирило

Костянтин

Михайло

Федір

Талісманом тих, хто народився 9 липня, вважається геліотроп. Цей мінерал належить до групи кварців. Із давніх часів його наділяли здатністю відкривати перед власником нові можливості та сприяти подоланню труднощів.