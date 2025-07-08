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Праздник сегодня, 8 июля: что нельзя делать, у кого Дни ангела, народные приметы

Вторник 08 июля 2025 05:55
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Праздник сегодня, 8 июля: что нельзя делать, у кого Дни ангела, народные приметы Какой праздник сегодня, 8 июля, по церковному календарю (иллюстративное фото: Pexels)
Автор: Феликс Коркин

8 июля православные христиане в Украине по новому стилю чтят память великомученика Прокопия Кесарийского и отмечают праздник Казанской иконы Божьей Матери. До конца года остается 176 дней.

РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 8 июля и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

8 июля православные верующие отмечают праздник великомученика Прокопия Кесарийского и Казанской иконы Божией Матери.

Прокопий родился в Иерусалиме в знатной языческой семье и до крещения носил имя Неаний. Он получил хорошее образование и служил в римской армии, дослужившись до проконсула. Его отправили в Александрию бороться с христианами, но по дороге ему явился Христос.

После этой встречи Неаний принял христианство и отказался от языческих убеждений. За веру его пытали, но он стойко выдерживал мучения, непрестанно молясь. Даже его мать, видя силу веры сына, уверовала во Христа, и в конце концов Прокопия казнили за непоколебимость.

Явление чудотворной Казанской иконы произошло 8 июля после пожара, уничтожившего часть Казани. Маленькой девочке трижды явилась Богородица и указала место, где в пепле следует найти икону. Когда ее действительно нашли, она оказалась невредимой, и возле нее начали происходить чудеса.

В Украине известны несколько копий этой святыни, самая известная из которых - Каплуновская икона. Ее удивительным образом получил священник из села Каплуновка, которому об этом было предупреждено во сне. От той иконы также происходили многочисленные исцеления, а ее списки хранятся в храмах Полтавщины и Сумщины.

Праздник сегодня, 8 июля: что нельзя делать, у кого Дни ангела, народные приметыКазанская икона Божьей Матери (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 8 июля

Не стоит отправляться в дальнюю дорогу, потому что в этот день путь может обернуться трудностями, задержками или непредсказуемыми обстоятельствами, которые испортят планы.

Не начинайте новых дел, ведь согласно народным приметам, все начатое в этот день обречено на провал или потребует чрезвычайных усилий без гарантированного результата.

Купание в открытых водоемах строго запрещено, поскольку считается, что именно сегодня в воде особенно активна нечистая сила, которая может вызвать несчастье.

Не молчите целый день, потому что в народе считают, что тогда год пройдет в одиночестве или разладе с близкими, а молчание станет символом отчуждения.

Женщинам не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, работать на земле, ведь день Казанской иконы Божьей Матери считается женским праздником и требует покоя, молитвы и благодарности, а не будничных хлопот.

Народные приметы и традиции 8 июля

Народные приметы, связанные с 8 июля, помогают предсказать погоду на лето:

  • если до полудня светит солнце - август обещает быть теплым и ясным в первой половине;
  • дождь после обеда - знак того, что непогода будет держаться еще долго;
  • отсутствие дождя в этот день - означает, что на Илью обязательно задождит;
  • агрессивное поведение пчел - к сильной жаре.

В народном календаре 8 июля также известен как праздник Зажинок или Прокопов день - именно с этого момента начинали собирать рожь, что и дало название событию.

У кого День ангела 8 июля

8 июля День ангела отмечают

  • Александр
  • Савва
  • Федор

Оберегом для тех, кто родился 8 июля, считается гелиотроп - минерал из семейства кварцев. Его ценили еще с древности за особые свойства. Существует поверье, что гелиотроп способствует повышению уровня гемоглобина в крови.

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При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".

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