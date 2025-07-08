Свято сьогодні, 8 липня: що не можна робити, у кого Дні ангела, народні прикмети

8 липня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять великомученика Прокопія Кесарійського та відзначають свято Казанської ікони Божої Матері. До кінця року залишається 176 днів.

РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 8 липня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

8 липня православні віряни відзначають свято великомученика Прокопія Кесарійського та Казанської ікони Божої Матері.

Прокопій народився в Єрусалимі в знатній язичницькій родині і до хрещення мав ім’я Неаній. Він здобув гарну освіту і служив у римській армії, дослужившись до проконсула. Його відправили в Олександрію боротися з християнами, але дорогою йому явився Христос.

Після цієї зустрічі Неаній прийняв християнство і відмовився від язичницьких переконань. За віру його катували, але він стійко витримував муки, невпинно молячись. Навіть його мати, бачачи силу віри сина, увірувала у Христа, і врешті Прокопія стратили за непохитність.

Явлення чудотворної Казанської ікони відбулося 8 липня після пожежі, що знищила частину Казані. Маленькій дівчинці тричі з’явилася Богородиця і вказала місце, де в попелі слід знайти ікону. Коли її справді знайшли, вона виявилась неушкодженою, і біля неї почали відбуватися чудеса.

В Україні відомі кілька копій цієї святині, найвідоміша з яких - Каплуновська ікона. Її дивовижним чином отримав священник із села Каплунівка, якому про це було попереджено у сні. Від тієї ікони також відбувалися численні зцілення, а її списки зберігаються в храмах Полтавщини та Сумщини.

Казанська ікона Божої Матері (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 8 липня

Не варто вирушати в далеку дорогу, бо цього дня шлях може обернутися труднощами, затримками чи непередбачуваними обставинами, що зіпсують плани.

Не починайте нових справ, адже згідно з народними прикметами, усе розпочате в цей день приречене на провал або потребуватиме надзвичайних зусиль без гарантованого результату.

Купання у відкритих водоймах суворо заборонене, оскільки вважається, що саме сьогодні у воді особливо активна нечиста сила, яка може спричинити нещастя.

Не мовчіть цілий день, бо в народі вважають, що тоді рік мине в самотності або розладі з близькими, а мовчання стане символом відчуження.

Жінкам не рекомендується займатися важкою фізичною працею, прати чи працювати на землі, адже день Казанської ікони Божої Матері вважається жіночим святом і вимагає спокою, молитви та вдячності, а не буденних клопотів.

Народні прикмети і традиції 8 липня

Народні прикмети, пов’язані з 8 липня, допомагають передбачити погоду на літо:

якщо до полудня світить сонце - серпень обіцяє бути теплим і ясним у першій половині;

дощ після обіду - знак того, що негода триматиметься ще довго;

відсутність дощу цього дня - означає, що на Іллі обов’язково задощить;

агресивна поведінка бджіл - до сильної спеки.

У народному календарі 8 липня також відоме як свято Зажинок або Прокопів день - саме з цього моменту починали збирати жито, що й дало назву події.

У кого День ангела 8 липня

8 липня День ангела відзначають

Олександр

Сава

Федір

Оберігом для тих, хто народився 8 липня, вважається геліотроп - мінерал із родини кварців. Його цінували ще з давнини за особливі властивості. Існує повір’я, що геліотроп сприяє підвищенню рівня гемоглобіну в крові.