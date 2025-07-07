Праздник сегодня, 7 июля: что запрещено в этот день, важные приметы, у кого День ангела

7 июля православные христиане в Украине по новому стилю чтят память преподобных Фомы и Акакия. До конца года остается 177 дней.
РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 7 июля и у кого День ангела.
7 июля по церковному календарю вспоминают преподобных Фому и Акакия.
Преподобный Фома был монахом из Египта, а преподобный Акакий - из Каппадокии. Оба святые известны своей глубокой духовной жизнью, ревностной молитвой и верностью Богу.
Фома, ученик Пахомия Великого, прославился строгим аскетизмом и даром исцеления. Акакий, который был последователем старца Лота, прославился своей кротостью, смирением и выносливостью.
В этот день верующие чтят память этих подвижников, вспоминая их пример жизни и духовные наставления.
В этот день следует воздержаться от ношения украшений - считается, что это может привлечь невзгоды.
Нельзя отказывать людям в помощи, иначе потеряете поддержку в трудный момент.
Запрещено оставлять домашнюю работу без внимания - лень может обернуться огорчением.
Народная традиция не советует стирать в этот день, потому что это может повлечь финансовые потери.
Не следует занимать деньги - существует поверье, что их будет трудно вернуть или они принесут бедность.
Наши предки оставили после себя немало интересных примет, связанных с этим днем.
7 июля также связывали со святым Фомой - к нему обращались за исцелением от болезней. В этот день считалось полезным поработать на совесть, а также посидеть под дубом, который считался деревом силы, чтобы впитать энергию на весь год.
7 июля отмечают День ангела:
Людям, рожденным 7 июля, в качестве оберега подходит топаз - драгоценный камень, известный еще с древности. Его часто называют символом сдержанности и уравновешенности. Топаз помогает сохранять спокойствие и дарит владельцу рассудительность в сложных ситуациях.
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При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".