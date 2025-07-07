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Праздник сегодня, 7 июля: что запрещено в этот день, важные приметы, у кого День ангела

Понедельник 07 июля 2025 05:55
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Праздник сегодня, 7 июля: что запрещено в этот день, важные приметы, у кого День ангела Какой праздник сегодня, 7 июля, по церковному календарю (иллюстративное фото: Pexels)
Автор: Феликс Коркин

7 июля православные христиане в Украине по новому стилю чтят память преподобных Фомы и Акакия. До конца года остается 177 дней.

РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 7 июля и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

7 июля по церковному календарю вспоминают преподобных Фому и Акакия.

Преподобный Фома был монахом из Египта, а преподобный Акакий - из Каппадокии. Оба святые известны своей глубокой духовной жизнью, ревностной молитвой и верностью Богу.

Фома, ученик Пахомия Великого, прославился строгим аскетизмом и даром исцеления. Акакий, который был последователем старца Лота, прославился своей кротостью, смирением и выносливостью.

В этот день верующие чтят память этих подвижников, вспоминая их пример жизни и духовные наставления.

Что нельзя делать 7 июля

В этот день следует воздержаться от ношения украшений - считается, что это может привлечь невзгоды.

Нельзя отказывать людям в помощи, иначе потеряете поддержку в трудный момент.

Запрещено оставлять домашнюю работу без внимания - лень может обернуться огорчением.

Народная традиция не советует стирать в этот день, потому что это может повлечь финансовые потери.

Не следует занимать деньги - существует поверье, что их будет трудно вернуть или они принесут бедность.

Народные приметы и традиции 7 июля

Наши предки оставили после себя немало интересных примет, связанных с этим днем.

  • Верили, что если с утра начался дождь - он продлится долго
  • Еще считалось, что дождливая погода предвещает плохой урожай.
  • Если утром пауки активно плетут паутину - ожидайте жаркого дня.
  • Длительная влажная или сырая погода намекала на скудный урожай.

7 июля также связывали со святым Фомой - к нему обращались за исцелением от болезней. В этот день считалось полезным поработать на совесть, а также посидеть под дубом, который считался деревом силы, чтобы впитать энергию на весь год.

Праздник сегодня, 7 июля: что запрещено в этот день, важные приметы, у кого День ангела7 июля есть традиция проводить время под дубом (фото: Pixabay)

У кого День ангела 7 июля

7 июля отмечают День ангела:

  • Герман
  • Лукьян
  • Остап
  • Павел
  • Сергей
  • Евдокия
  • Ефросиния

Людям, рожденным 7 июля, в качестве оберега подходит топаз - драгоценный камень, известный еще с древности. Его часто называют символом сдержанности и уравновешенности. Топаз помогает сохранять спокойствие и дарит владельцу рассудительность в сложных ситуациях.

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При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".

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