Свято сьогодні, 7 липня: що заборонено у цей день, важливі прикмети, у кого День ангела

7 липня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять преподобних Томи та Акакія. До кінця року залишається 177 днів.

РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 7 липня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

7 липня за церковним календарем згадують преподобних Тому та Акакія.

Преподобний Тома був монахом з Єгипту, а преподобний Акакій - із Каппадокії. Обидва святі відомі своїм глибоким духовним життям, ревною молитвою та вірністю Богу.

Тома, учень Пахомія Великого, уславився суворим аскетизмом і даром зцілення. Акакій, який був послідовником старця Лота, прославився своєю лагідністю, смиренням і витривалістю.

У цей день віряни вшановують пам’ять цих подвижників, згадуючи їх приклад життя та духовні настанови.

Що не можна робити 7 липня

Цього дня слід утриматися від носіння прикрас - вважається, що це може привернути негаразди.

Не можна відмовляти людям у допомозі, інакше втратите підтримку у важкий момент.

Заборонено залишати хатню роботу без уваги - лінощі можуть обернутися прикрістю.

Народна традиція не радить прати в цей день, бо це може спричинити фінансові втрати.

Не слід позичати гроші - існує повір’я, що їх буде важко повернути або вони принесуть бідність.

Народні прикмети і традиції 7 липня

Наші пращури залишили по собі чимало цікавих прикмет, пов’язаних із цим днем.

Вірили, що якщо зранку почався дощ - він триватиме довго

Ще вважалося, що дощова погода передвіщає поганий урожай.

Якщо зранку павуки активно плетуть павутину - очікуйте спекотного дня.

Тривала волога чи сира погода натякала на мізерний врожай.

7 липня також пов’язували зі святим Фомою - до нього зверталися по зцілення від хвороб. У цей день вважалося корисним попрацювати на совість, а також посидіти під дубом, який вважався деревом сили, щоб увібрати енергію на весь рік.

7 липня є традиція проводити час під дубом (фото: Pixabay)

У кого День ангела 7 липня

7 липня відзначають День ангела:

Герман

Лук'ян

Остап

Павло

Сергій

Євдокія

Єфросинія

Людям, народженим 7 липня, як оберіг підходить топаз - дорогоцінний камінь, відомий ще з давнини. Його часто називають символом стриманості та врівноваженості. Топаз допомагає зберігати спокій і дарує власнику розважливість у складних ситуаціях.