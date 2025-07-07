Свято сьогодні, 7 липня: що заборонено у цей день, важливі прикмети, у кого День ангела
7 липня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять преподобних Томи та Акакія. До кінця року залишається 177 днів.
РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 7 липня і у кого День ангела.
Що за церковне свято сьогодні
7 липня за церковним календарем згадують преподобних Тому та Акакія.
Преподобний Тома був монахом з Єгипту, а преподобний Акакій - із Каппадокії. Обидва святі відомі своїм глибоким духовним життям, ревною молитвою та вірністю Богу.
Тома, учень Пахомія Великого, уславився суворим аскетизмом і даром зцілення. Акакій, який був послідовником старця Лота, прославився своєю лагідністю, смиренням і витривалістю.
У цей день віряни вшановують пам’ять цих подвижників, згадуючи їх приклад життя та духовні настанови.
Що не можна робити 7 липня
Цього дня слід утриматися від носіння прикрас - вважається, що це може привернути негаразди.
Не можна відмовляти людям у допомозі, інакше втратите підтримку у важкий момент.
Заборонено залишати хатню роботу без уваги - лінощі можуть обернутися прикрістю.
Народна традиція не радить прати в цей день, бо це може спричинити фінансові втрати.
Не слід позичати гроші - існує повір’я, що їх буде важко повернути або вони принесуть бідність.
Народні прикмети і традиції 7 липня
Наші пращури залишили по собі чимало цікавих прикмет, пов’язаних із цим днем.
- Вірили, що якщо зранку почався дощ - він триватиме довго
- Ще вважалося, що дощова погода передвіщає поганий урожай.
- Якщо зранку павуки активно плетуть павутину - очікуйте спекотного дня.
- Тривала волога чи сира погода натякала на мізерний врожай.
7 липня також пов’язували зі святим Фомою - до нього зверталися по зцілення від хвороб. У цей день вважалося корисним попрацювати на совість, а також посидіти під дубом, який вважався деревом сили, щоб увібрати енергію на весь рік.
7 липня є традиція проводити час під дубом (фото: Pixabay)
У кого День ангела 7 липня
7 липня відзначають День ангела:
- Герман
- Лук'ян
- Остап
- Павло
- Сергій
- Євдокія
- Єфросинія
Людям, народженим 7 липня, як оберіг підходить топаз - дорогоцінний камінь, відомий ще з давнини. Його часто називають символом стриманості та врівноваженості. Топаз допомагає зберігати спокій і дарує власнику розважливість у складних ситуаціях.
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При написанні використовувалися наступні джерела: офіційний сайт Православної церкви України, сайт "Українські традиції".