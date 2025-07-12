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Праздник сегодня, 12 июля: что нельзя делать, важные приметы, у кого День ангела

Какой праздник сегодня, 12 июля, по церковному календарю (иллюстративное фото: Pexels)
Автор: Феликс Коркин

12 июля православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святых мучеников Прокла и Илария. До конца года остается 172 дня.

РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 12 июля и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

12 июля по церковному календарю чтят память святых мучеников Прокла и Илария. Это важные фигуры в истории христианства, которые бесстрашно приняли смерть за свою веру.

Прокл происходил из поселка Калипта возле Анкиры. Во время правления императора Трояна он открыто отказался поклоняться языческим богам и остался верным Христу. За это его арестовали и подвергали жестоким пыткам, но Прокл стойко выдержал все испытания, не отрекаясь от своей веры.

Иларий жил в тот же период и, как и Прокл, не захотел отказываться от христианства. Его также преследовали за веру, но даже перед лицом смерти он остался непоколебимым. Оба мученика стали символами мужества и духовной силы.

Что нельзя делать 12 июля

В этот день не рекомендуется заниматься домашними делами, в частности шитьем, уборкой или ремонтом, если это не является вашей профессией - иначе можно навлечь усталость, болезни и ссоры в доме.

По народным приметам, особенно женщинам не стоит перенапрягаться физически - это может привести к проблемам со здоровьем в течение года.

Нельзя брать или давать деньги в долг, ведь с деньгами может уйти и благосостояние.

Стоит воздержаться от употребления пищи, приготовленной посторонними - считалось, что через такую пищу передается чужая негативная энергия.

Также в этот день женщинам не советовали плакать, так как верили, что тогда печаль и слезы будут сопровождать их весь год.

Народные приметы и традиции 12 июля

Согласно народным приметам, 12 июля считали показательным днем для прогноза погоды на остальное лето и будущую зиму.

  • Если утром выпадает обильная роса - это к ясному дню и жаркому лету. Отсутствие росы утром предвещает дождь.
  • Если утром стелется туман - это примета слабого урожая.
  • Если день выдается холодным, то зима, по поверью, будет морозной.
  • А большое количество грибов в лесу намекало на скорое похолодание.

В народном календаре этот праздник известен как Великие росы - день, когда впервые начинает выпадать сильная роса, а также день памяти мучеников Прокла и Илария, поэтому его еще называют Прокл Плакальщик.

12 июля - народный праздник Великие росы (фото: Pixabay)

У кого День ангела 12 июля

12 июля День ангела отмечают

  • Арсений
  • Гавриил
  • Григорий
  • Иван
  • Михаил
  • Федор
  • Вероника
  • Мария

Оберегом для тех, кто родился 12 июля, считается агат. Это один из старейших полудрагоценных минералов, который ценили еще в древности. Благодаря своему необычному и красочному виду агат считали камнем художников.

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При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".

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