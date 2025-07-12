Праздник сегодня, 12 июля: что нельзя делать, важные приметы, у кого День ангела

12 июля православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святых мучеников Прокла и Илария. До конца года остается 172 дня.
РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 12 июля и у кого День ангела.
12 июля по церковному календарю чтят память святых мучеников Прокла и Илария. Это важные фигуры в истории христианства, которые бесстрашно приняли смерть за свою веру.
Прокл происходил из поселка Калипта возле Анкиры. Во время правления императора Трояна он открыто отказался поклоняться языческим богам и остался верным Христу. За это его арестовали и подвергали жестоким пыткам, но Прокл стойко выдержал все испытания, не отрекаясь от своей веры.
Иларий жил в тот же период и, как и Прокл, не захотел отказываться от христианства. Его также преследовали за веру, но даже перед лицом смерти он остался непоколебимым. Оба мученика стали символами мужества и духовной силы.
В этот день не рекомендуется заниматься домашними делами, в частности шитьем, уборкой или ремонтом, если это не является вашей профессией - иначе можно навлечь усталость, болезни и ссоры в доме.
По народным приметам, особенно женщинам не стоит перенапрягаться физически - это может привести к проблемам со здоровьем в течение года.
Нельзя брать или давать деньги в долг, ведь с деньгами может уйти и благосостояние.
Стоит воздержаться от употребления пищи, приготовленной посторонними - считалось, что через такую пищу передается чужая негативная энергия.
Также в этот день женщинам не советовали плакать, так как верили, что тогда печаль и слезы будут сопровождать их весь год.
Согласно народным приметам, 12 июля считали показательным днем для прогноза погоды на остальное лето и будущую зиму.
В народном календаре этот праздник известен как Великие росы - день, когда впервые начинает выпадать сильная роса, а также день памяти мучеников Прокла и Илария, поэтому его еще называют Прокл Плакальщик.
12 июля День ангела отмечают
Оберегом для тех, кто родился 12 июля, считается агат. Это один из старейших полудрагоценных минералов, который ценили еще в древности. Благодаря своему необычному и красочному виду агат считали камнем художников.
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При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".