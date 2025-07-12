Праздник сегодня, 12 июля: что нельзя делать, важные приметы, у кого День ангела

Что за церковный праздник сегодня

12 июля по церковному календарю чтят память святых мучеников Прокла и Илария. Это важные фигуры в истории христианства, которые бесстрашно приняли смерть за свою веру.

Прокл происходил из поселка Калипта возле Анкиры. Во время правления императора Трояна он открыто отказался поклоняться языческим богам и остался верным Христу. За это его арестовали и подвергали жестоким пыткам, но Прокл стойко выдержал все испытания, не отрекаясь от своей веры.

Иларий жил в тот же период и, как и Прокл, не захотел отказываться от христианства. Его также преследовали за веру, но даже перед лицом смерти он остался непоколебимым. Оба мученика стали символами мужества и духовной силы.

Что нельзя делать 12 июля

В этот день не рекомендуется заниматься домашними делами, в частности шитьем, уборкой или ремонтом, если это не является вашей профессией - иначе можно навлечь усталость, болезни и ссоры в доме.

По народным приметам, особенно женщинам не стоит перенапрягаться физически - это может привести к проблемам со здоровьем в течение года.

Нельзя брать или давать деньги в долг, ведь с деньгами может уйти и благосостояние.

Стоит воздержаться от употребления пищи, приготовленной посторонними - считалось, что через такую пищу передается чужая негативная энергия.

Также в этот день женщинам не советовали плакать, так как верили, что тогда печаль и слезы будут сопровождать их весь год.

Народные приметы и традиции 12 июля

Согласно народным приметам, 12 июля считали показательным днем для прогноза погоды на остальное лето и будущую зиму.

Если утром выпадает обильная роса - это к ясному дню и жаркому лету. Отсутствие росы утром предвещает дождь.

Если утром стелется туман - это примета слабого урожая.

Если день выдается холодным, то зима, по поверью, будет морозной.

А большое количество грибов в лесу намекало на скорое похолодание.

В народном календаре этот праздник известен как Великие росы - день, когда впервые начинает выпадать сильная роса, а также день памяти мучеников Прокла и Илария, поэтому его еще называют Прокл Плакальщик.

12 июля - народный праздник Великие росы (фото: Pixabay)

У кого День ангела 12 июля

12 июля День ангела отмечают

Арсений

Гавриил

Григорий

Иван

Михаил

Федор

Вероника

Мария

Оберегом для тех, кто родился 12 июля, считается агат. Это один из старейших полудрагоценных минералов, который ценили еще в древности. Благодаря своему необычному и красочному виду агат считали камнем художников.