Праздник для детей. Стало известно, будут ли проводить новогодние утренники в садиках Киева

Что известно о новогодних утренниках в садиках Киева

Согласно закону Украины "Об образовании", учебные заведения, в том числе и дошкольные, наделены автономией, поэтому могут сами принимать решения по финансовым, организационным и кадровым вопросам.

"Руководителям учреждений выданы приказы о соблюдении мер безопасности во время проведения новогодних праздников, проведены плановые инструктажи с работниками учебных заведений относительно действий, направленных на соблюдение условий безопасного пребывания всех участников образовательного процесса во время развлекательных мероприятий и разъяснительная работа среди родителей о порядке проведения мероприятий", – заявили в Департаменте образования.

В ведомстве также отметили, что по информации районных управлений образования государственных администраций, в течение декабря 2024 года в коммунальных заведениях дошкольного образования проводятся разнообразные новогодние праздники, концерты, фестивали, мастер-классы, выставки, согласно утвержденным педагогическим советом планам работы на 2024-2025 учебный год.

"Количество участников новогодних праздников в заведениях дошкольного образования может быть ограничено из-за мощности укрытий", – отметили в Департаменте.

Учреждения дошкольного образования сами решают, устраивать ли праздничные утренники (фото иллюстративное: Freepik)

Имеют ли право не пускать родителей на праздники

В некоторых дошкольных учреждениях родителей не пускают на новогодние мероприятия детей. Раньше это делали из-за карантинных ограничений, связанных с коронавирусом, а сейчас из-за действия военного положения.

"В ситуации возможной воздушной тревоги все присутствующие должны перейти к ближайшему укрытию. То есть родители, дети и педагоги должны перейти в укрытие, однако оно рассчитано исключительно на количество детей и персонала заведения, поэтому не может вместить всех", – объяснили в МОН.

Ранее в Министерстве заявляли, что присутствие родителей на утренниках неуместно, поскольку педагоги устраивают их для детей, согласно учебной программе. Также в МОН отметили, что приглашая родителей, руководство заведения берет на себя ответственность за их безопасность.