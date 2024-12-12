Праздник для детей. Стало известно, будут ли проводить новогодние утренники в садиках Киева

Дошкольные учебные заведения наделены автономией, поэтому самостоятельно принимают решение о проведении праздничных мероприятий. В декабре 2024 года в коммунальных садиках Киева уже проходят разнообразные новогодние выступления, фестивали и концерты.
Об этом РБК-Украина сообщили в Департаменте образования и науки КГГА.
Согласно закону Украины "Об образовании", учебные заведения, в том числе и дошкольные, наделены автономией, поэтому могут сами принимать решения по финансовым, организационным и кадровым вопросам.
"Руководителям учреждений выданы приказы о соблюдении мер безопасности во время проведения новогодних праздников, проведены плановые инструктажи с работниками учебных заведений относительно действий, направленных на соблюдение условий безопасного пребывания всех участников образовательного процесса во время развлекательных мероприятий и разъяснительная работа среди родителей о порядке проведения мероприятий", – заявили в Департаменте образования.
В ведомстве также отметили, что по информации районных управлений образования государственных администраций, в течение декабря 2024 года в коммунальных заведениях дошкольного образования проводятся разнообразные новогодние праздники, концерты, фестивали, мастер-классы, выставки, согласно утвержденным педагогическим советом планам работы на 2024-2025 учебный год.
"Количество участников новогодних праздников в заведениях дошкольного образования может быть ограничено из-за мощности укрытий", – отметили в Департаменте.
В некоторых дошкольных учреждениях родителей не пускают на новогодние мероприятия детей. Раньше это делали из-за карантинных ограничений, связанных с коронавирусом, а сейчас из-за действия военного положения.
"В ситуации возможной воздушной тревоги все присутствующие должны перейти к ближайшему укрытию. То есть родители, дети и педагоги должны перейти в укрытие, однако оно рассчитано исключительно на количество детей и персонала заведения, поэтому не может вместить всех", – объяснили в МОН.
Ранее в Министерстве заявляли, что присутствие родителей на утренниках неуместно, поскольку педагоги устраивают их для детей, согласно учебной программе. Также в МОН отметили, что приглашая родителей, руководство заведения берет на себя ответственность за их безопасность.
Читайте также о том, что в Киеве школьники должны пойти на зимние каникулы с 23 декабря 2024 на три недели – до 13 января 2025-го. Даты могут меняться, поскольку каждое заведение имеет право самостоятельно устанавливать точные сроки каникул. Кроме этого, для учеников первого класса предусмотрена дополнительно неделя каникул в феврале.
Ранее мы писали о том, что в Киеве 6 декабря официально зажгли главную елку страны на Софийской площади. Новогоднее дерево высотой до 15 метров, белое и с голубыми гирляндами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.