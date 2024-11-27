Зимние каникулы 2024 в Украине: когда начнутся и сколько продлятся для школьников

В декабре начнутся зимние каникулы в украинских школах. Для большинства учеников они продлятся две недели, но в нескольких городах дети получат целый месяц отдыха от уроков.

Что известно о графике зимних каникул 2024/2025 и для кого они будут длинными, – в материале РБК-Украина .

Содержание:

Даты зимних каникул: рекомендация Минобразования

Текущий учебный год в Украине длится со 2 сентября 2024 по 30 июня 2025. В рамках этого периода образовательные учреждения могут самостоятельно устанавливать график каникул для учащихся.

Министерство образования и науки (МОН) разрешило педагогическим советам школ корректировать образовательный процесс исходя из ситуации с безопасностью в условиях войны, а также из-за возможных отключения света и отопления.

При этом в МОН рекомендовали график зимних каникул продолжительностью две недели: с 30 декабря 2024 по 10 января 2025.

Когда будут отдыхать школьники по регионам

В Киеве школьники должны пойти на каникулы с 23 декабря 2024 на три недели – до 13 января 2025. Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский подчеркнул, что даты могут меняться в зависимости от решений конкретной школы, ведь каждое учреждение имеет право самостоятельно устанавливать точные сроки каникул.

Кроме того, для учащихся первых классов столичных школ предусмотрены дополнительные каникулы – с 17 по 22 февраля 2025.

В Днепре зимние каникулы продлятся две недели: с 25 декабря 2024 по 7 января 2025. В то же время в департаменте гуманитарной политики города отмечают, что по отдельным школам график может отличаться.

В Одессе зимний отдых для учащихся ориентировочно продлится в соответствии с рекомендациями МОН. На сайтах школ города указан такой график каникул: 30 декабря 2024 – 10 января 2025.

Фото: график зимних каникул зависит от ситуации с безопасностью (GettyImages)

В Харькове также каникулы зимой будут две недели с учетом выходных дней: с субботы 28 декабря 2024 до понедельника 13 января 2025.

График зимних каникул в школах Львова отличается. В ряде учебных заведений дети будут отдыхать 23 декабря – 12 января, а на сайтах других школ указывают даты 23 декабря – 17 января, или 21 декабря – 7 января.

В Хмельницком дети будут отдыхать либо с 23 декабря по 5 января, либо с 30 декабря по 10 января. Каждая школа устанавливает графики отдельно.

Ивано-Франковские школьники будут на каникулах более двух недель. Они начнутся на Рождество 25 декабря 2024 и продлятся до 12 января 2025 включительно.

В Черновцах школьники получат дни отдыха с 30 декабря по 12 января. При этом в ряде школ планируют каникулы с 23 декабря по 5 января.

Кому продлили каникулы зимой

В Черкассах каникулы запланированы с 14 декабря 2024 по 13 января 2025. Как отметила заместитель городского головы Анастасия Чубина еще перед началом учебного года, такой график будет действовать, если ситуация с энергоснабжением будет стабильной. Однако второй семестр после каникул может стать шестидневным.

Фото: дети получат месяц зимних каникул (GettyImages)

Школьники Кропивницкого также получат месяц зимних каникул, но ради долгого отдыха пришлось "пожертвовать" осенними каникулами – они были всего в 3 из 37 школ города. Зимние каникулы в Кропивницком продлятся с 16 декабря по 13 января 2025.

У учащихся школ города Сумы будут разные даты зимних каникул. Например, в школе № 27 указан график отдыха с 31 декабря 2024 по 2 февраля 2025, а вот в школе №9 каникулы будут продолжаться с 29 декабря 2024 по 19 января 2025.

При подготовке использовались: публикации "Освіта-Інфо", "Наше місто", Education.ua, региональные сайты "Суспільного", сообщения на порталах МОН и КГГА.